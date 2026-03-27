　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月27日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1975(　　1232)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8008(　　4383)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3240(　　3164)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 139(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2168(　　1078)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　30(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3991(　　3385)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5821(　　5821)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 586(　　 569)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 17593(　　5210)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3658(　　3648)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 644(　　 314)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4444(　　 786)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2169(　　1160)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3708(　　 918)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　7242(　　2710)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 115(　　　43)
　　　　　 　 　 6月限　　　 98627(　 34017)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1234(　　 768)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　3794(　　1296)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　76(　　　26)
　　　　　 　 　 6月限　　　 54870(　 23798)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 369(　　 369)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　54(　　　54)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5685(　　5685)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1053(　　1053)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 630(　　 630)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　34(　　　34)
　　　　　 　 　 6月限　　　 24643(　 24643)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース