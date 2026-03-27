主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月27日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月27日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1975( 1232)
TOPIX先物 6月限 8008( 4383)
日経225ミニ 6月限 3240( 3164)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 139( 0)
TOPIX先物 6月限 2168( 1078)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 30( 0)
TOPIX先物 6月限 3991( 3385)
日経225ミニ 6月限 5821( 5821)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 586( 569)
TOPIX先物 6月限 17593( 5210)
日経225ミニ 6月限 3658( 3648)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 644( 314)
TOPIX先物 6月限 4444( 786)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2169( 1160)
9月限 5( 3)
TOPIX先物 6月限 3708( 918)
日経225ミニ 4月限 7242( 2710)
5月限 115( 43)
6月限 98627( 34017)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1234( 768)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 4月限 3794( 1296)
5月限 76( 26)
6月限 54870( 23798)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 4月限 369( 369)
5月限 54( 54)
6月限 5685( 5685)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1053( 1053)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 4月限 630( 630)
5月限 34( 34)
6月限 24643( 24643)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1975( 1232)
TOPIX先物 6月限 8008( 4383)
日経225ミニ 6月限 3240( 3164)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 139( 0)
TOPIX先物 6月限 2168( 1078)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 30( 0)
TOPIX先物 6月限 3991( 3385)
日経225ミニ 6月限 5821( 5821)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 586( 569)
TOPIX先物 6月限 17593( 5210)
日経225ミニ 6月限 3658( 3648)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 644( 314)
TOPIX先物 6月限 4444( 786)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2169( 1160)
9月限 5( 3)
TOPIX先物 6月限 3708( 918)
日経225ミニ 4月限 7242( 2710)
5月限 115( 43)
6月限 98627( 34017)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1234( 768)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 4月限 3794( 1296)
5月限 76( 26)
6月限 54870( 23798)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 4月限 369( 369)
5月限 54( 54)
6月限 5685( 5685)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1053( 1053)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 4月限 630( 630)
5月限 34( 34)
6月限 24643( 24643)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース