外国証券 先物取引高情報まとめ（3月27日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月27日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9613( 9558)
9月限 60( 60)
TOPIX先物 6月限 12064( 12064)
日経225ミニ 4月限 7048( 7048)
5月限 250( 250)
6月限 216073( 216073)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4829( 4829)
9月限 76( 76)
TOPIX先物 6月限 11244( 11244)
日経225ミニ 4月限 2172( 2172)
5月限 227( 227)
6月限 102135( 102135)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 213( 202)
TOPIX先物 6月限 1731( 1731)
日経225ミニ 6月限 1815( 1815)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1538( 797)
TOPIX先物 6月限 3298( 3268)
日経225ミニ 4月限 3( 3)
6月限 838( 838)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 378( 350)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 4923( 4923)
日経225ミニ 4月限 60( 60)
5月限 13( 13)
6月限 4891( 4891)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 740( 740)
TOPIX先物 6月限 1980( 1980)
日経225ミニ 6月限 4495( 4493)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4652( 4652)
9月限 7( 7)
TOPIX先物 6月限 7240( 7240)
日経225ミニ 4月限 3843( 3843)
6月限 59118( 59118)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 601( 595)
日経225ミニ 6月限 690( 690)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 35( 0)
TOPIX先物 6月限 243( 243)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 122( 122)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 156( 156)
9月限 7( 7)
TOPIX先物 6月限 128( 128)
日経225ミニ 4月限 143( 143)
5月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9613( 9558)
9月限 60( 60)
TOPIX先物 6月限 12064( 12064)
日経225ミニ 4月限 7048( 7048)
5月限 250( 250)
6月限 216073( 216073)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4829( 4829)
9月限 76( 76)
TOPIX先物 6月限 11244( 11244)
日経225ミニ 4月限 2172( 2172)
5月限 227( 227)
6月限 102135( 102135)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 213( 202)
TOPIX先物 6月限 1731( 1731)
日経225ミニ 6月限 1815( 1815)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1538( 797)
TOPIX先物 6月限 3298( 3268)
日経225ミニ 4月限 3( 3)
6月限 838( 838)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 378( 350)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 4923( 4923)
日経225ミニ 4月限 60( 60)
5月限 13( 13)
6月限 4891( 4891)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 740( 740)
TOPIX先物 6月限 1980( 1980)
日経225ミニ 6月限 4495( 4493)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4652( 4652)
9月限 7( 7)
TOPIX先物 6月限 7240( 7240)
日経225ミニ 4月限 3843( 3843)
6月限 59118( 59118)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 601( 595)
日経225ミニ 6月限 690( 690)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 35( 0)
TOPIX先物 6月限 243( 243)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 122( 122)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 156( 156)
9月限 7( 7)
TOPIX先物 6月限 128( 128)
日経225ミニ 4月限 143( 143)
5月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース