　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月27日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　9613(　　9558)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　60(　　　60)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 12064(　 12064)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　7048(　　7048)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 250(　　 250)
　　　　　 　 　 6月限　　　216073(　216073)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4829(　　4829)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　76(　　　76)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11244(　 11244)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　2172(　　2172)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 227(　　 227)
　　　　　 　 　 6月限　　　102135(　102135)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 213(　　 202)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1731(　　1731)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1815(　　1815)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1538(　　 797)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3298(　　3268)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　 3(　　　 3)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 838(　　 838)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 378(　　 350)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4923(　　4923)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　60(　　　60)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　13(　　　13)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4891(　　4891)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 740(　　 740)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1980(　　1980)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4495(　　4493)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4652(　　4652)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7240(　　7240)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　3843(　　3843)
　　　　　 　 　 6月限　　　 59118(　 59118)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 601(　　 595)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 690(　　 690)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　35(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 243(　　 243)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 122(　　 122)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 156(　　 156)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 128(　　 128)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 143(　　 143)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース