外国証券 先物取引高情報まとめ（3月27日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月27日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 17631( 15247)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 35578( 34366)
日経225ミニ 4月限 13123( 8123)
5月限 100( 100)
6月限 208291( 208283)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 10685( 8611)
9月限 34( 34)
TOPIX先物 6月限 40436( 36928)
日経225ミニ 4月限 5735( 5735)
5月限 100( 100)
6月限 134337( 134329)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2150( 1238)
TOPIX先物 6月限 2659( 2094)
日経225ミニ 4月限 2000( 0)
6月限 6119( 6119)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3021( 1706)
TOPIX先物 6月限 27567( 11293)
日経225ミニ 4月限 5017( 17)
6月限 8459( 8405)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3695( 1071)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 22399( 16351)
日経225ミニ 4月限 2020( 20)
6月限 8323( 8323)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4921( 3690)
TOPIX先物 6月限 21745( 14214)
日経225ミニ 6月限 11798( 11792)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7947( 6678)
TOPIX先物 6月限 28549( 20916)
日経225ミニ 4月限 4575( 4575)
6月限 69833( 69833)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1130( 813)
TOPIX先物 6月限 2406( 1936)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 268( 0)
TOPIX先物 6月限 4243( 3595)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 65( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 410( 371)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 722( 722)
日経225ミニ 4月限 46( 46)
5月限 9( 9)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 17631( 15247)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 35578( 34366)
日経225ミニ 4月限 13123( 8123)
5月限 100( 100)
6月限 208291( 208283)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 10685( 8611)
9月限 34( 34)
TOPIX先物 6月限 40436( 36928)
日経225ミニ 4月限 5735( 5735)
5月限 100( 100)
6月限 134337( 134329)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2150( 1238)
TOPIX先物 6月限 2659( 2094)
日経225ミニ 4月限 2000( 0)
6月限 6119( 6119)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3021( 1706)
TOPIX先物 6月限 27567( 11293)
日経225ミニ 4月限 5017( 17)
6月限 8459( 8405)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3695( 1071)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 22399( 16351)
日経225ミニ 4月限 2020( 20)
6月限 8323( 8323)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4921( 3690)
TOPIX先物 6月限 21745( 14214)
日経225ミニ 6月限 11798( 11792)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7947( 6678)
TOPIX先物 6月限 28549( 20916)
日経225ミニ 4月限 4575( 4575)
6月限 69833( 69833)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1130( 813)
TOPIX先物 6月限 2406( 1936)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 268( 0)
TOPIX先物 6月限 4243( 3595)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 65( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 410( 371)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 722( 722)
日経225ミニ 4月限 46( 46)
5月限 9( 9)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース