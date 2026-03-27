　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月27日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 17631(　 15247)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 35578(　 34366)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 13123(　　8123)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 100(　　 100)
　　　　　 　 　 6月限　　　208291(　208283)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 10685(　　8611)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　34(　　　34)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 40436(　 36928)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　5735(　　5735)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 100(　　 100)
　　　　　 　 　 6月限　　　134337(　134329)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2150(　　1238)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2659(　　2094)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　2000(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6119(　　6119)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3021(　　1706)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 27567(　 11293)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　5017(　　　17)
　　　　　 　 　 6月限　　　　8459(　　8405)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3695(　　1071)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 22399(　 16351)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　2020(　　　20)
　　　　　 　 　 6月限　　　　8323(　　8323)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4921(　　3690)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 21745(　 14214)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 11798(　 11792)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　7947(　　6678)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 28549(　 20916)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　4575(　　4575)
　　　　　 　 　 6月限　　　 69833(　 69833)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1130(　　 813)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2406(　　1936)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 268(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4243(　　3595)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　65(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 410(　　 371)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 722(　　 722)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　46(　　　46)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 9(　　　 9)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース