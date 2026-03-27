　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万2500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 0)


◯5万3000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 119(　 119)
みずほ証券　　　　　　　　　　 100(　 100)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　23(　　23)
ソシエテジェネラル証券　　　　　15(　　15)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　15(　　15)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万3500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース