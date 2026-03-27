日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。





◯5万2500円プット

取引高(立会内)

ABNクリアリン証券 8( 8)

楽天証券 3( 1)

フィリップ証券 1( 1)

SBI証券 8( 0)





◯5万3000円プット

取引高(立会内)

ABNクリアリン証券 119( 119)

みずほ証券 100( 100)

BNPパリバ証券 23( 23)

ソシエテジェネラル証券 15( 15)

モルガンMUFG証券 15( 15)

三菱UFJeスマート 2( 2)

楽天証券 2( 2)

松井証券 2( 2)





◯5万3500円プット

取引高(立会内)

ABNクリアリン証券 4( 4)

SBI証券 3( 3)

松井証券 1( 1)









※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。

※カッコ内は立会内取引の数値です。



株探ニュース

