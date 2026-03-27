「日経225オプション」4月限プット手口情報（27日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
楽天証券 3( 1)
フィリップ証券 1( 1)
SBI証券 8( 0)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 119( 119)
みずほ証券 100( 100)
BNPパリバ証券 23( 23)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
モルガンMUFG証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
楽天証券 3( 1)
フィリップ証券 1( 1)
SBI証券 8( 0)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 119( 119)
みずほ証券 100( 100)
BNPパリバ証券 23( 23)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
モルガンMUFG証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース