●来週にかけて天気崩れても気温高めの日々

●来週半ばごろから各地でサクラが満開に向かうものの、日ざし控えめの空模様続く

●青空とサクラをセットで楽しめるのは、この週末がベスト



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きょう27日(金)も県内は高気圧に覆われたことで、穏やかな空模様となりました。

最高気温は各地20度を越え、山口市内や岩国市玖珂など、ところどころで今年一番の暖かさとなりました。





この暖かさで、県内のサクラも急ピッチで開花が進んでいます。

現在、西部や北部は咲き始めのところも多く、咲いているところでも今はだいたい2～3分咲きくらいとなっています。

来週半ばから続々と満開を迎える予想ですが、目先がかなり暖かいこともあり、この週末も見ごたえ十分のサクラが期待できそうです。





また中部、東部も来週にかけて、満開のところが増えていきそうです。

下松の切戸川周辺は満開の時期が少々遅くなるものの、4月の2週目になるとサクラが散り始め、桜吹雪となるところも出てきそうです。

青空の下でお花見を楽しみたいという方も多いと思いますが、来週にかけて天気の変化が少々慌ただしくなりそうです。





この週末は引き続き天気は安定。

日中は上着要らずの陽気で、お出かけ日和となりますが、青空が広がるのはこの週末までで、来週は天気下り坂。30日(月)と31日(火)に一時本降りの雨となる予想です。

一方、天気が崩れても気温は高めで、サクラは日に日に満開へと向かっていく見通しです。

ただし満開を迎える来週半ばからもなかなかすっきりと晴れず、日ざし控えめの空模様が続く予想です。



つまり青空とサクラをセットで楽しめるのは、この週末がベストになりそうです。

見ごたえ十分のサクラをしっかり楽しみましょう。





あす28日(土)は安定した空模様。朝は少々空気がヒンヤリしますが、日中にかけて気温はグンと上がります。

最高気温は20度を超えるところが多く山口市内や岩国では大型連休に入る頃の暖かさとなりそうです。

季節大幅先取りの暖かさで、サクラの開花スピードはさらに加速していきそうです。





花粉情報です。

ヒノキ花粉の飛散がピークを迎えていて、あす28日(土)も各地で極めて多く飛散する予想です。

入念な対策を行いましょう。





あさって29日(日)も過ごしやすい陽気となりますが、来週前半は低気圧や前線の通過により、ぐずついた空模様。特に30日(月)を中心にまとまった雨となりそうです。

引き続き気温は高く、県内各地のサクラの名所も順調に開花が進んでいきますが、来週半ば以降も厚い雲が広がりやすく、サクラが満開になる時期は日ざし控えめの日が多くなりそうです。

晴天のお花見はこの週末がオススメです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）