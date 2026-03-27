指宿市の水迫畜産がホルスタインなどの牛肉を黒毛和牛として販売していた問題について、27日の県議会最終本会議で塩田知事は「消費者の信頼を揺るがしかねない」と述べ、遺憾の意を示しました。



（塩田知事）

「食の安心・安全や鹿児島県産和牛に対する消費者の信頼を揺るがしかねないものである」



この問題は、指宿市の水迫畜産が「交雑種」または「ホルスタイン」の牛肉を「黒毛和牛」と表示したり、「原産地」や「個体識別番号」などを正しく表示せず販売していたものです。





27日に開かれた県議会3月定例会の最終本会議で、塩田知事は、一連の問題について遺憾の意を示しました。（塩田知事）「産地等が偽装された商品が、ふるさと納税返礼品として扱われたことも、ふるさと納税制度に対する信頼を損ないかねず大変遺憾」水迫畜産に対し、今回の事態を重く受け止め、国が指示する、原因究明や再発防止策など報告書の提出について適正かつ速やかな対応をするよう求めました。一方、県はスポーツ・コンベンションセンターの設計の事業者に決まった「梓設計・SUEP・東条設計」と27日契約を結んだことを明らかにしました。設計の業務期間は27日から2028年7月31日までで、契約金は約8億6000万円です。