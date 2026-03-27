◇第98回選抜高等学校野球大会(27日、甲子園球場)

春の選抜高校野球の大会9日目。準々決勝の4試合が行われ、大会ベスト4がそろいました。

第1試合は中京大中京(愛知)が八戸学院光星(青森)に2−1の接戦で勝利。1−1の5回に神達大武選手(2年)の犠牲フライで勝ち越すと、先発の安藤歩叶投手(3年)が7回1失点(自責0)、8回からは太田匠哉投手(3年)が無失点に抑えました。中京大中京にとっては甲子園で140勝目(春61勝、夏79勝)となりました。

第2試合は智弁学園(奈良)が花咲徳栄(埼玉)に大逆転勝利。2回表まで0−8と劣勢となった智弁学園は、2回から反撃。2点差で迎えた5回は、相手の暴投で1点差に迫ると、志村叶大選手(3年)の2点タイムリーが飛び出し、ついに逆転。投げては3回からマウンドに上がっていたエースの杉本真滉投手(3年)が7イニングを無失点投球。終わってみれば15安打12得点で大逆転勝利を演じました。

第3試合は専大松戸(千葉)が山梨学院(山梨)との接戦に勝利。1−1の8回、1アウト2塁から瀬谷鷹我選手(3年)のタイムリーが飛び出します。投げては先発の門倉昂大投手(3年)が121球の力投で完投勝利。チームは春夏通じて初のベスト4入りです。初戦で打者走者と接触し左手首付近の骨折と診断された主将の菰田陽生選手(3年)など、主力にケガもあった山梨学院はここで力尽きました。

第4試合は大阪桐蔭(大阪)が英明(香川)に逆転勝利。3−3の8回、直前の守備で2度の盗塁を刺していた藤田大翔選手(3年)が2、3塁の好機で犠牲フライを放ち、勝ち越しに成功。9回は初戦で14奪三振で完封勝利を飾った2番手の川本晴大投手(2年)が締めて接戦をものにしました。また4番DHの谷渕瑛仁選手(3年)が1点を追う3回に同点タイムリーや6回に勝ち越しホームランを放つなど、3安打2打点の活躍。チームは3年ぶりの4強入りです。

これでベスト4が決定。準決勝は1日空いて29日に予定されています。

▽3月27日

＜準々決勝＞

中京大中京(愛知) 2−1 八戸学院光星(青森)

智弁学園(奈良) 12−8 花咲徳栄(埼玉)

専大松戸(千葉) 2−1 山梨学院(山梨)

大阪桐蔭(大阪) 4−3 英明(香川)

▽3月29日＜準決勝＞中京大中京 vs 智弁学園専大松戸 vs 大阪桐蔭