大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上の妻・倉実さんが26日に自身のアメブロを更新。コロナ禍での子育てを振り返り、現在の心境をつづった。

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この日、倉実さんは次女の小学校入学当時を振り返り「写真を見返していたら、懐かしくて手が止まってしまいました」と報告し、当時の写真を複数枚公開。「当時はコロナ禍の真っ只中 画面越しのオンライン授業」と説明した。

続けて、放課後には「パパも一緒に踊ったり色々とやりました」と夫・花田も参加していたことを明かし「慣れない環境で、親子で試行錯誤していた日々が思い出されました」と回想した。

また「お庭のお花を愛でたり、いろんな所を掃除したりドライブスルーマザー牧場に、梅酒作り」と当時の過ごし方を紹介し「あの時期だからこそ日常の小さな幸せを丁寧に見つけられた気がします」とコメントした。

最後に、娘たちの最近の様子について「成長を感じる場面が多々あり」「夫婦2人に戻る日もそう遠くない感じが…それは寂しいー」と心境を吐露。「パパお願いだから長生きしてよー」と呼びかけ、ブログを締めくくった。