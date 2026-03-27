Mrs. GREEN APPLEが、7月8日にライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』と、ドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』の映像作品を同時発売することを発表した。

それぞれのタイトルが通常盤としてBlu-rayとDVD2枚組でリリースされるほかに、初回限定盤として、MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”がBlu-ray2枚組とDVD4枚組でリリースされる。それは、『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』と『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』の2タイトルの同梱版としてLPサイズの豪華大型ボックスに収められ、LPサイズ スクエアフォトブック（40P）のほか、ぬいぐるみポーチ Inspired by “FJORD”、アクリルスタンド feat. “FJORD”、デコレーションシール Inspired by “FJORD”、ステージマップ レジャーシート Inspired by “FJORD”、ジェラートカップ ＆ スプーン Inspired by “THE ORIGIN”といったグッズが付属する豪華仕様となる。

また、この発表と同時に各CDショップ、ECサイトでも予約受付が始まったが、COMPLETE FILM BOXを確実に入手するためには、4月12日までに予約することが推奨されている。

なお、チェーン別オリジナル特典も発表された。UNIVERSAL MUSIC STOREとMrs. GREEN APPLE OFFICIAL STOREではタペストリー、タワーレコードでクリアポーチ、HMVでエコバッグ、TSUTAYAでA4クリアファイル、AmazonでICカードステッカー、楽天ブックスでスマホショルダー、セブンネットショッピングでサコッシュ、さらにその他一般店ではポストカードが付与される。

『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』には、デビュー10周年を迎えた2025年7月26日・27日に神奈川・山下ふ頭特設会場で開催、2日間で約10万人の観客を会場に動員し、2日目はWOWOWでの「生中継」のほか、計15の配信プラットフォームでの「生配信」、全国325館での「映画館ライブビューイング」、“みるハコ”での「カラオケビューイング」も実施し、会場、そして配信とライブビューイングも含め2日間でトータル約35万人以上を熱狂させたライブを完全収録。さらに、その日に至る約240日間に密着した約60分のドキュメンタリー映像も収録する。

一方、『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』はミセス初のドキュメンタリー映画で、その主題歌「Variety」を書き下ろし、「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」で初めて観客に届けるまでの300日間に密着、日本の音楽シーンを牽引する彼らがこれまで見せることのなかった素顔や裏側を存分に知ることができるものだという。映画本編内には収めることができなかった、本邦初公開、計45分の完全未公開映像も収録する。

◾️映像作品概要

2026年7月8日（水）同時発売 ○『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/fjord/

予約：https://lnk.to/MGA-fjord ○『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/origin/

予約：https://lnk.to/MGA-origin

MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”

UPXH-29079 \25,300（税込） \23,000（税別）

❷初回限定盤【4DVD + GOODS】

MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”

UPBH-29110 \25,300（税込） \23,000（税別）



＜❶❷共通仕様＞

＊LPサイズ スクエアフォトブック（40P）

＊GOODS

・ぬいぐるみポーチ (ショルダー付) Inspired by “FJORD”

・アクリルスタンド (3種セット) feat. “FJORD”

・デコレーションシール Inspired by “FJORD”

・ステージマップ レジャーシート Inspired by “FJORD”

・ジェラートカップ ＆ スプーン Inspired by “THE ORIGIN”



◎❶❷を確実に入手したい場合には4月12日(日)までの予約をお勧めいたします。



❸通常盤【Blu-ray】

MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN

UPXH-20155 \6,600（税込）\6,000（税別）

❹通常盤【2DVD】

MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN

UPBH-20349/50 \6,600（税込）\6,000（税別）

❺通常盤【Blu-ray】

MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜

UPXH-20156 \6,600（税込）\6,000（税別）

❻通常盤【2DVD】

MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜

UPBH-20351/2 \6,600（税込）\6,000（税別）



▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN収録内容

2025年にデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEは、同年７月26日(土)・27日(日)に史上最大規模のライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」を開催。２日間で約10万人の観客を会場に動員し、2日目はWOWOWでの「生中継」のほか、計15の配信プラットフォームでの「生配信」、全国325館での「映画館ライブビューイング」、“みるハコ”での「カラオケビューイング」も実施し、会場、そして配信とライブビューイングも含め2日間でトータル約35万人以上を熱狂させた。その “伝説”となった圧巻のステージパフォーマンスを完全収録したライブフィルム。さらにその日に至る約240日間に密着した、約60分のドキュメンタリー映像も収録。



1. コロンブス

2. ビターバカンス

3. フロリジナル

4. ANTENNA

5. クスシキ

6. アンゼンパイ

7. WaLL FloWeR

8. 道徳と皿

9. Magic

10. Feeling

11. Variety

12. No.7

13. 青と夏

14. どこかで日は昇る

15. Loneliness

16. breakfast

17. 天国

18. ニュー・マイ・ノーマル

19. ダンスホール

20. ケセラセラ

21. ライラック



EN1. 我逢人

EN2. StaRt



【特典映像】Documentary - Episode 9 “MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN”



▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜収録内容

Mrs. GREEN APPLE初のドキュメンタリー映画。主題歌「Variety」を書き下ろし、2025年７月26日(土)・27日(日)に開催した史上最大規模のライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」で初めて観客に届けるまでの300日間に密着、日本の音楽シーンを牽引する彼らがこれまで見せることのなかった素顔や裏側を存分に知ることができるもの。映画本編内には収めることができなかった、本邦初公開、計45分の完全未公開映像も収録。



▼チェーン別オリジナル特典

初回限定盤【2Blu-ray + GOODS】/【4DVD + GOODS】

MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”

・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー2種セット

・タワーレコード：クリアポーチ2種セット

・HMV：エコバッグ2種セット

・TSUTAYA：A4クリアファイル2種セット

・Amazon：ICカードステッカー2種セット

・楽天ブックス：スマホショルダー2種セット

・セブンネットショッピング：サコッシュ2種セット

・その他一般店：ポストカード2種セット



通常盤【Blu-ray】/【2DVD】

MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN

・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー(FJORD ver.)

・タワーレコード：クリアポーチ(FJORD ver.)

・HMV：エコバッグ(FJORD ver.)

・TSUTAYA：A4クリアファイル(FJORD ver.)

・Amazon：ICカードステッカー(FJORD ver.)

・楽天ブックス：スマホショルダー(FJORD ver.)

・セブンネットショッピング：サコッシュ(FJORD ver.)

・その他一般店：ポストカード(FJORD ver.)



通常盤【Blu-ray】/【2DVD】

MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜

・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー(THE ORIGIN ver.)

・タワーレコード：クリアポーチ(THE ORIGIN ver.)

・HMV：エコバッグ(THE ORIGIN ver.)

・TSUTAYA：A4クリアファイル(THE ORIGIN ver.)

・Amazon：ICカードステッカー(THE ORIGIN ver.)

・楽天ブックス：スマホショルダー(THE ORIGIN ver.)

・セブンネットショッピング：サコッシュ(THE ORIGIN ver.)

・その他一般店：ポストカード(THE ORIGIN ver.)

❶初回限定盤【2Blu-ray + GOODS】MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”UPXH-29079 \25,300（税込） \23,000（税別）❷初回限定盤【4DVD + GOODS】MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”UPBH-29110 \25,300（税込） \23,000（税別）＜❶❷共通仕様＞＊LPサイズ スクエアフォトブック（40P）＊GOODS・ぬいぐるみポーチ (ショルダー付) Inspired by “FJORD”・アクリルスタンド (3種セット) feat. “FJORD”・デコレーションシール Inspired by “FJORD”・ステージマップ レジャーシート Inspired by “FJORD”・ジェラートカップ ＆ スプーン Inspired by “THE ORIGIN”◎❶❷を確実に入手したい場合には4月12日(日)までの予約をお勧めいたします。❸通常盤【Blu-ray】MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREENUPXH-20155 \6,600（税込）\6,000（税別）❹通常盤【2DVD】MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREENUPBH-20349/50 \6,600（税込）\6,000（税別）❺通常盤【Blu-ray】MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜UPXH-20156 \6,600（税込）\6,000（税別）❻通常盤【2DVD】MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜UPBH-20351/2 \6,600（税込）\6,000（税別）▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN収録内容2025年にデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEは、同年７月26日(土)・27日(日)に史上最大規模のライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」を開催。２日間で約10万人の観客を会場に動員し、2日目はWOWOWでの「生中継」のほか、計15の配信プラットフォームでの「生配信」、全国325館での「映画館ライブビューイング」、“みるハコ”での「カラオケビューイング」も実施し、会場、そして配信とライブビューイングも含め2日間でトータル約35万人以上を熱狂させた。その “伝説”となった圧巻のステージパフォーマンスを完全収録したライブフィルム。さらにその日に至る約240日間に密着した、約60分のドキュメンタリー映像も収録。1. コロンブス2. ビターバカンス3. フロリジナル4. ANTENNA5. クスシキ6. アンゼンパイ7. WaLL FloWeR8. 道徳と皿9. Magic10. Feeling11. Variety12. No.713. 青と夏14. どこかで日は昇る15. Loneliness16. breakfast17. 天国18. ニュー・マイ・ノーマル19. ダンスホール20. ケセラセラ21. ライラックEN1. 我逢人EN2. StaRt【特典映像】Documentary - Episode 9 “MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN”▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜収録内容Mrs. GREEN APPLE初のドキュメンタリー映画。主題歌「Variety」を書き下ろし、2025年７月26日(土)・27日(日)に開催した史上最大規模のライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」で初めて観客に届けるまでの300日間に密着、日本の音楽シーンを牽引する彼らがこれまで見せることのなかった素顔や裏側を存分に知ることができるもの。映画本編内には収めることができなかった、本邦初公開、計45分の完全未公開映像も収録。▼チェーン別オリジナル特典初回限定盤【2Blu-ray + GOODS】/【4DVD + GOODS】MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー2種セット・タワーレコード：クリアポーチ2種セット・HMV：エコバッグ2種セット・TSUTAYA：A4クリアファイル2種セット・Amazon：ICカードステッカー2種セット・楽天ブックス：スマホショルダー2種セット・セブンネットショッピング：サコッシュ2種セット・その他一般店：ポストカード2種セット通常盤【Blu-ray】/【2DVD】MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー(FJORD ver.)・タワーレコード：クリアポーチ(FJORD ver.)・HMV：エコバッグ(FJORD ver.)・TSUTAYA：A4クリアファイル(FJORD ver.)・Amazon：ICカードステッカー(FJORD ver.)・楽天ブックス：スマホショルダー(FJORD ver.)・セブンネットショッピング：サコッシュ(FJORD ver.)・その他一般店：ポストカード(FJORD ver.)通常盤【Blu-ray】/【2DVD】MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー(THE ORIGIN ver.)・タワーレコード：クリアポーチ(THE ORIGIN ver.)・HMV：エコバッグ(THE ORIGIN ver.)・TSUTAYA：A4クリアファイル(THE ORIGIN ver.)・Amazon：ICカードステッカー(THE ORIGIN ver.)・楽天ブックス：スマホショルダー(THE ORIGIN ver.)・セブンネットショッピング：サコッシュ(THE ORIGIN ver.)・その他一般店：ポストカード(THE ORIGIN ver.)

◾️MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』

特設サイト：https://mrsgreenapple.com/feature/mga_wm ◆大阪会場

・会場 ：VS.（グラングリーン大阪内）

・日程 ： 2026年3月2日（月）〜3月31日（火）

※開催時間は会場ごとに異なります。 ○チケット情報

◆福岡会場

【一般】

平日：3,300円

休日：3,500円

【子供（小学生）】

平日：1,600円

休日：1,800円

※未就学児無料（18歳以上の保護者1名につき2名まで） ◆大阪会場

【一般】

平日：4,300円

休日（土・日・祝日)：4,500円

【子供（小学生）】

平日：2,100円

休日（土・日・祝日)：2,300円

※未就学児無料（18歳以上の保護者1名につき2名まで）

※チケット料金はお一人様の税込価格となります。

※会場規模や条件により各会場で一部展示内容が異なります。 ＜所要時間の目安＞

『Wonder Museum』のご鑑賞には、約【60分】程かかります。

ご来場いただく際の目安として、ご活用ください。

※個人の鑑賞ペースによって、体験時間は異なります。あくまでも目安としてご認識ください。 ＜チケットに関する注意事項＞

・営利目的の転売を禁止いたします。

・小学生以上のお⼦様よりお⼀⼈様1枚のチケットが必要となります。未就学児は18歳以上の保護者1名につき2名まで無料でご入場いただけます。（年齢はご来場の当日時点）

・当⽇は、お⼀⼈様1枚チケットをお持ちいただく必要がございます。お⼿元にチケットが無い場合、いかなる理由があってもご⼊場できませんのでご注意ください。

・同行者の方が電子チケット対応のスマートフォンをお持ちで無い場合、当日、会場内の専用窓口にて有効な身分証明書でのご本人確認を行います。申込者、同行者の方ともご本人確認が可能な書類をお持ちの上、チケット申込者と一緒にご来場ください。ご本人確認ができない場合はご入場をお断りする場合がございます。

・チケット申込者が来場できない場合、スマートフォン未所持の同⾏者のみではご⼊場いただけません。

・Wonder Museumが延期・中止にならない限りチケットの払い戻しはお受けできません。

・オークションのみならず、「チケットショップ」および「ダフ屋」「SNS」等、正規ルート以外の売買行為で入手されたチケットは全て営利目的と判断し、チケットを無効にさせていただきます。

・オークションが成⽴しなくとも出品をされた時点で同様とみなします。なお、チケット代のご返金はいたしません。

・ダフ屋行為・チケット転売行為防止のため、転売サイトなどで購入されたチケットに関しましては、当日会場へはご入場できませんのでご注意ください。チケットのご返金もいたしません。

・チケット転売防止対策のため、ご入場の際にチケットお申込者・同行者ともにご本人確認をさせていただく場合がございます。ご来場の際は必ずご本人確認ができる書類をお持ちください。

◾️＜ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜＞

特設サイト：https://mrsgreenapple.com/feature/zenjinmito_2026 2026年4月18日（土）東京・MUFGスタジアム(国立競技場)

開場 16:30 / 開演 18:30

【お問い合わせ】SOGO TOKYO

03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く) 2026年4月19日（日）東京・MUFGスタジアム(国立競技場)

開場 16:30 / 開演 18:30

【お問い合わせ】SOGO TOKYO

03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く) ※FC限定公演

2026年5月4日（月・祝）大阪・ヤンマースタジアム長居

開場 16:00 / 開演 18:00

【お問い合わせ】キョードーインフォメーション

0570-200-888 (12:00〜17:00 ※土日祝休) ※FC限定公演

2026年5月5日（火・祝）大阪・ヤンマースタジアム長居

開場 16:00 / 開演 18:00

【お問い合わせ】キョードーインフォメーション

0570-200-888 (12:00〜17:00 ※土日祝休) ※FC限定公演

2026年7月4日（土）東京・MUFGスタジアム(国立競技場)

開場 16:30 / 開演 18:30

【お問い合わせ】SOGO TOKYO

03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く) ※FC限定公演

2026年7月5日（日）東京・MUFGスタジアム(国立競技場)

開場 16:30 / 開演 18:30

【お問い合わせ】SOGO TOKYO

03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く) ▼チケット席種・料金

・フロントエリア：20,000円（税込）

※アリーナ前方のエリアとなります。

※フロントエリアのお座席のみ「顔写真登録【あり】のチケット」での入場となり、入場される皆さま(申込者、同行者の方ともに)は事前の顔写真登録が必要になります。

・アリーナエリア：17,000円（税込）

・スタンドエリア：17,000円（税込）

・パノラマエリア：15,000円（税込）

※スタンドエリア上部の会場全体が見渡せるエリアとなります。

・着席指定エリア：17,000円（税込）

※着席指定は小さなお子さまや、コンサートを座ってご覧になりたい方の為のお席となります。公演中は立ち上がってのご観覧はできません。 ※４歳以上のお子様よりチケット必要／３歳以下のお子様はご入場できません （年齢はご来場の公演当日時点）

※チケット料金はお一人様の価格となります。

※営利目的の転売禁止 ▼枚数制限

・フロントエリア／アリーナエリア／スタンドエリア／パノラマエリア：お一人（1会員）様2枚まで

・着席指定エリア：お一人（1会員）様4枚まで

◾️楽曲情報 ◆「lulu.」

2026年1月12日（月・祝）リリース 配信：https://lnk.to/MGA_lulu_0112

※TVアニメ「葬送のフリーレン」第2期 オープニングテーマ