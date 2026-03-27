さや香・新山のバキバキボディがメロすぎる！ 5ヵ月本気ボディメイクで作り上げた体を「anan」で披露
さや香・新山が、4月1日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2490号のバックカバーに登場。5ヵ月間にわたる本気ボディメイクで作り上げた「任務遂行型スパイボディ」を披露する。
【写真】どうなってんの!? さや香・石井、衝撃の腹巻き姿
「anan」の4月1日発売号は、「カラダにいいもの大賞 2026・春！」特集。そのバックカバーを飾るのは、お笑いコンビ・さや香の新山だ。「自ら定めた目標を達成し、史上最高の自分になってananの表紙を飾ること」を目標に掲げる「ananへの道」シリーズの2人目の挑戦者として、自ら名乗りを上げた。約5ヵ月間にわたるストイックなボディメイクの集大成、まさに“史上最高のビジュアル”をスペシャルグラビアで届ける。
以前より、お笑いファンの間では“ビジュの良さ”が話題になっていた、さや香・新山。「ananに載れるなら、本気の体づくりに挑みたい」「街中で浮かない、でもしっかりと筋肉のついたスパイのような引き締まった体を手に入れたい」──そんな並々ならぬ意気込みとともにスタートした、5ヵ月間の超ストイックな日々。当初掲げた目標を鮮やかに体現し、見事「任務遂行型スパイボディ」を手に入れた。その集大成として、大覚醒のビジュアルを凝縮した後ろ読み全8ページのスペシャルグラビア＆インタビューとなっている。
今回のグラビアは、新山の鍛え上げた肉体と色気を存分に堪能できるストーリー仕立てで展開。「パーティに潜入し、敵に捕らえられ、傷を負いながらも見事ミッションをクリアし、その夜は…♡」という、誰もが憧れるスパイ映画をオマージュした内容となっている。パーティ仕様の華やかなタキシード、傷を負った横顔や精悍な筋肉のラインを強調する体に沿ったスーツ、胸板が映える黒タートルネックニット、そしてバックカバーにもなっている究極の素肌×デニムパンツ姿まで、多彩なスタイリングを披露する。
あまりに“メロい”新山を詰め込んだ全8ページの構成。コンセプチュアルな世界観ではあるが、この日のために限界までボディメイクに挑んだ新山の本気に敬意を込めた、おふざけ一切なしの全力かつビジュアル爆発のグラビアページとなっている。“史上最高の新山”の有無を言わさぬ艶やかな色気を堪能してほしい。
連載スタート時は、身長178cm、体重81kg、体脂肪率23％、ウエスト99cmだった新山。今回の「スパイボディ」という高い理想を達成するため、減量だけでなく、本格的なトレーニングと食事制限で筋肉量を引き上げる徹底したボディメイクに挑んだ。
最終的には、当初の目標を大幅に上回る「体重68kg、体脂肪率10％、ウエスト80cm」という結果を達成。インタビューでは、ストイックに「ananへの道」を突き進んだことで訪れた心身の変化、そして「自ら定めた目標を達成した、史上最高の自分」としてカメラの前に立った心境をたっぷりと語っている。インタビューもお見逃しなく。
「さや香・新山のananへの道〜Road to anan〜」とは、お笑いコンビ・さや香の新山が自ら定めた目標を達成し、史上最高の自分で「anan」に登場するまでの過程を追いかけていく「ボディメイク挑戦ドキュメント」。ボディメイクの決意から目標達成までの道のりを、ananwebとanan公式YouTubeにて短期集中連載として掲載する。今回は、昨年の夏に見取り図・盛山晋太郎が約20kgの減量に成功した第1弾に続く、シリーズ第2弾となる。
「anan」2490号「カラダにいいもの大賞 2026・春！」では、人気特集「カラダにいいもの大賞」春編として、花粉症対策グッズやマッサージ用品など、編集部が実際に試して選んだ優秀アイテムをセレクト。また、「虚弱体質」脱却のアイデアや耳疲労対策、お腹のツボ押しなど、季節の変わり目に揺らぎがちなカラダを整える情報も満載だ。
さらに、最終回を目前に控えるTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」の特集にも注目。Aぇ! group連載「Aぇ! 男たち」には佐野晶哉が登場。舞台『AmberS -アンバース-』の開幕までを追う短期集中連載「AmberS Universe」には松尾龍が登場する。
通常版の表紙を飾るのはKEY TO LITの中村嶺亜、スペシャルエディションの表紙は『呪術廻戦』の乙骨憂太。「anan」2490号は通常版とスペシャルエディションを同日発売。特集内容は同一となる。
「anan」2490号は、マガジンハウスより4月1日発売。特別定価880円（税込）。
【写真】どうなってんの!? さや香・石井、衝撃の腹巻き姿
「anan」の4月1日発売号は、「カラダにいいもの大賞 2026・春！」特集。そのバックカバーを飾るのは、お笑いコンビ・さや香の新山だ。「自ら定めた目標を達成し、史上最高の自分になってananの表紙を飾ること」を目標に掲げる「ananへの道」シリーズの2人目の挑戦者として、自ら名乗りを上げた。約5ヵ月間にわたるストイックなボディメイクの集大成、まさに“史上最高のビジュアル”をスペシャルグラビアで届ける。
今回のグラビアは、新山の鍛え上げた肉体と色気を存分に堪能できるストーリー仕立てで展開。「パーティに潜入し、敵に捕らえられ、傷を負いながらも見事ミッションをクリアし、その夜は…♡」という、誰もが憧れるスパイ映画をオマージュした内容となっている。パーティ仕様の華やかなタキシード、傷を負った横顔や精悍な筋肉のラインを強調する体に沿ったスーツ、胸板が映える黒タートルネックニット、そしてバックカバーにもなっている究極の素肌×デニムパンツ姿まで、多彩なスタイリングを披露する。
あまりに“メロい”新山を詰め込んだ全8ページの構成。コンセプチュアルな世界観ではあるが、この日のために限界までボディメイクに挑んだ新山の本気に敬意を込めた、おふざけ一切なしの全力かつビジュアル爆発のグラビアページとなっている。“史上最高の新山”の有無を言わさぬ艶やかな色気を堪能してほしい。
連載スタート時は、身長178cm、体重81kg、体脂肪率23％、ウエスト99cmだった新山。今回の「スパイボディ」という高い理想を達成するため、減量だけでなく、本格的なトレーニングと食事制限で筋肉量を引き上げる徹底したボディメイクに挑んだ。
最終的には、当初の目標を大幅に上回る「体重68kg、体脂肪率10％、ウエスト80cm」という結果を達成。インタビューでは、ストイックに「ananへの道」を突き進んだことで訪れた心身の変化、そして「自ら定めた目標を達成した、史上最高の自分」としてカメラの前に立った心境をたっぷりと語っている。インタビューもお見逃しなく。
「さや香・新山のananへの道〜Road to anan〜」とは、お笑いコンビ・さや香の新山が自ら定めた目標を達成し、史上最高の自分で「anan」に登場するまでの過程を追いかけていく「ボディメイク挑戦ドキュメント」。ボディメイクの決意から目標達成までの道のりを、ananwebとanan公式YouTubeにて短期集中連載として掲載する。今回は、昨年の夏に見取り図・盛山晋太郎が約20kgの減量に成功した第1弾に続く、シリーズ第2弾となる。
「anan」2490号「カラダにいいもの大賞 2026・春！」では、人気特集「カラダにいいもの大賞」春編として、花粉症対策グッズやマッサージ用品など、編集部が実際に試して選んだ優秀アイテムをセレクト。また、「虚弱体質」脱却のアイデアや耳疲労対策、お腹のツボ押しなど、季節の変わり目に揺らぎがちなカラダを整える情報も満載だ。
さらに、最終回を目前に控えるTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」の特集にも注目。Aぇ! group連載「Aぇ! 男たち」には佐野晶哉が登場。舞台『AmberS -アンバース-』の開幕までを追う短期集中連載「AmberS Universe」には松尾龍が登場する。
通常版の表紙を飾るのはKEY TO LITの中村嶺亜、スペシャルエディションの表紙は『呪術廻戦』の乙骨憂太。「anan」2490号は通常版とスペシャルエディションを同日発売。特集内容は同一となる。
「anan」2490号は、マガジンハウスより4月1日発売。特別定価880円（税込）。