グソクムズが、4月7日22時よりボーカル・たなかえいぞをがDJを務めるレギュラーラジオ番組『Late Drip』が京都α-STATIONにて毎週放送されることを発表した。

2025年は初主催となった自主企画＜イイGライダー＞を京都・磔磔にて開催し、4thアルバム『SCRATCH』リリースワンマンツアー初日も京都で行うなど、なにかと京都に縁が深いグソクムズ。そんな縁が繋がり、約1年ぶりのレギュラー番組の放送が決定した。

『Late Drip』は、遅い夜にコーヒーを淹れるように、ぽつぽつと紡がれる言葉や音楽をイメージだという。リスナーからの話題を「たなかえいぞをのフィルターを通して」素敵なトークに変える、というテーマで繰り広げられる1時間番組だ。夜の落ち着いたトーンや、カルチャーチック・オシャレな空気感もありつつ、思わず耳を傾けてしまうような「濃い」トークを楽しんでいただきたい。

なおグソクムズは、4月4日に東京・キネマ俱楽部にて＜SCRATCH TOUR 2026＞ファイナル公演を控えており、チケットは現在販売中だ。

◾️＜グソクムズ “SCRATCH TOUR 2026” FINAL＞ 2026年4月4日（土）東京キネマ倶楽部

open 15:00/ start 16:00 ▼チケット

URL：https://gusokumuzu.lnk.to/bio

一般：4,700円（税込）

U-23：3,000円（税込）

スタンディング / 入場時別途ドリンク代

※枚数制限：4枚まで

※年齢制限：未就学児童入場可。ただし4歳以上チケット必要。

※U-23 TICKETをご購入のお客様には入場時に身分証をご提示いただきます。

※U-23 TICKETの入場はスタンディングの後になる可能性がございます。

◾️4thアルバム『SCRATCH』

2025年11月5日（水）リリース CD・アナログ盤（レコード）・配信 同時発売

・完全生産限定盤（アナログ盤）：\4,200（税込）KSJL-6242

・通常盤（CD）：\3,600（税込）KSCL-3620 ◆収録曲

1.ぼくらしあわせ

2.あぶないルール

3.それは恋に違いない

4.また咲く花

5.いっつも

6.艀

7.ご機嫌な雨

8.言葉の先

9.ハートのブギー

10.春の歌

11.もうわんていく ◆店舗別特典

Amazon.co.jp: メガジャケ

楽天ブックス: グソクムズ オリジナルポストカード

セブンネット: グソクムズ オリジナルピック

TOWER RECORDS: 「SCRATCH」ジャケットミニステッカー

応援店: グソクムズ オリジナルロゴステッカー

◆通常予約カート: https://gusokumuzu.lnk.to/SCRATCH_PKG