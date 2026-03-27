グソクムズ、Vo・たなかえいぞをがDJを務めるレギュラー番組『Late Drip』が京都α-STATIONにて4月より放送開始
グソクムズが、4月7日22時よりボーカル・たなかえいぞをがDJを務めるレギュラーラジオ番組『Late Drip』が京都α-STATIONにて毎週放送されることを発表した。
2025年は初主催となった自主企画＜イイGライダー＞を京都・磔磔にて開催し、4thアルバム『SCRATCH』リリースワンマンツアー初日も京都で行うなど、なにかと京都に縁が深いグソクムズ。そんな縁が繋がり、約1年ぶりのレギュラー番組の放送が決定した。
『Late Drip』は、遅い夜にコーヒーを淹れるように、ぽつぽつと紡がれる言葉や音楽をイメージだという。リスナーからの話題を「たなかえいぞをのフィルターを通して」素敵なトークに変える、というテーマで繰り広げられる1時間番組だ。夜の落ち着いたトーンや、カルチャーチック・オシャレな空気感もありつつ、思わず耳を傾けてしまうような「濃い」トークを楽しんでいただきたい。
なおグソクムズは、4月4日に東京・キネマ俱楽部にて＜SCRATCH TOUR 2026＞ファイナル公演を控えており、チケットは現在販売中だ。
◾️番組『Late Drip』（読み：レイトドリップ）
【ON AIR】毎週火曜日 22:00-23:00 ※4/7（火）初回オンエアスタート
【D J】グソクムズ
詳細：https://fm-kyoto.jp/
◾️＜グソクムズ “SCRATCH TOUR 2026” FINAL＞
2026年4月4日（土）東京キネマ倶楽部
open 15:00/ start 16:00
▼チケット
URL：https://gusokumuzu.lnk.to/bio
一般：4,700円（税込）
U-23：3,000円（税込）
スタンディング / 入場時別途ドリンク代
※枚数制限：4枚まで
※年齢制限：未就学児童入場可。ただし4歳以上チケット必要。
※U-23 TICKETをご購入のお客様には入場時に身分証をご提示いただきます。
※U-23 TICKETの入場はスタンディングの後になる可能性がございます。
◾️4thアルバム『SCRATCH』
2025年11月5日（水）リリース
CD・アナログ盤（レコード）・配信 同時発売
・完全生産限定盤（アナログ盤）：\4,200（税込）KSJL-6242
・通常盤（CD）：\3,600（税込）KSCL-3620
◆収録曲
1.ぼくらしあわせ
2.あぶないルール
3.それは恋に違いない
4.また咲く花
5.いっつも
6.艀
7.ご機嫌な雨
8.言葉の先
9.ハートのブギー
10.春の歌
11.もうわんていく
◆店舗別特典
Amazon.co.jp: メガジャケ
楽天ブックス: グソクムズ オリジナルポストカード
セブンネット: グソクムズ オリジナルピック
TOWER RECORDS: 「SCRATCH」ジャケットミニステッカー
応援店: グソクムズ オリジナルロゴステッカー
◆通常予約カート: https://gusokumuzu.lnk.to/SCRATCH_PKG
関連リンク
◆グソクムズ オフィシャルサイト
◆グソクムズ オフィシャルX
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◆グソクムズ オフィシャルYouTubeチャンネル
◆グソクムズ オフィシャルTikTok