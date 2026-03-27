ホロライブ・戌神ころね、話題の“ホームランダービー”に挑戦→公式がチャットに登場「ご武運をお祈りいたします！」
「ホロライブ」所属VTuber・戌神ころねさんが、27日までに自身のチャンネルでゲーム『ゼットンの1兆度ホームラン競争』を実況。まさかの“公式”からチャットも届き、ファンがざわついた。
【動画】“公式”からのチャットが届いた瞬間（55：23ごろ）
本作は、円谷プロダクションが公開した野球ゲームで、プレイヤーはゼットンが放つ火球をバットで打ち返してハイスコアを目指す。また、ミッションをクリアすると怪獣が描かれたカードがゲットできる。
どこかで見たことがある気がする画面とゼットンの火球（1兆度）を打つというカオスな内容で話題になっている本作にころねさんが挑戦していると、突如チャット欄に円谷プロダクション公式アカウント「＠ULTRAMAN_OFFICIAL」が登場。「楽しんでいただき、ありがとうございます。全カードコンプリートのクリア報告お待ちしております」「ヒント：全カードを揃えると、真のラスボスが出現します。ハイパーゼットンは前座に過ぎません。ご武運をお祈りいたします！」とメッセージを投稿し、リスナーを騒然とさせた。
突然すぎる公式の登場に驚きを隠せないころねさんだったが、直後にクリア報酬のカードが被りまくることについて「カードの偏りおかしいですよこれ！ 同じゼットンしか来ないんですけど！」と、まさかの苦言。「公式に直で苦情ｗ」「公式に圧をかけていくｗ」「円谷さんにケンカ売るのは強いなぁｗ」とファンを笑わせている。
引用：YouTubeチャンネル「Korone Ch. 戌神ころね」
【動画】“公式”からのチャットが届いた瞬間（55：23ごろ）
本作は、円谷プロダクションが公開した野球ゲームで、プレイヤーはゼットンが放つ火球をバットで打ち返してハイスコアを目指す。また、ミッションをクリアすると怪獣が描かれたカードがゲットできる。
突然すぎる公式の登場に驚きを隠せないころねさんだったが、直後にクリア報酬のカードが被りまくることについて「カードの偏りおかしいですよこれ！ 同じゼットンしか来ないんですけど！」と、まさかの苦言。「公式に直で苦情ｗ」「公式に圧をかけていくｗ」「円谷さんにケンカ売るのは強いなぁｗ」とファンを笑わせている。
引用：YouTubeチャンネル「Korone Ch. 戌神ころね」