LAUSBUBが、専門学校「モード学園」2026年度新TVCMソングとして書き下ろした新曲「higher」を4月8日にリリースすることを発表した。

本楽曲は、クールなトラックと、耳に残る中毒性の高いリリックは、迷いながらも好きなことへと突き進む人の背中を強く押すような楽曲だという。ジャケットデザインは前作「golden lighter」に続き、これまでのLAUSBUB作品のアートワークやグラフィックデザインを数多く手がけたクリエイター・岡本太玖斗が担当している。

ジャケット写真

さらに、LAUSBUBがレギュラーを務めるAIR-G’（FM北海道）「Far East Disco」では3月28日の放送回にてリリースに先駆け、「higher」のフル尺オンエアも決定した。

なお、モード学園CMは以下サイトで見ることができるので、こちらもぜひチェックしてほしい。

◾️タイアップ／専門学校「モード学園」

▼3月25日よりCM先行公開中

東京モード学園 ：https://www.mode.ac.jp/tokyo

大阪モード学園 ：https://www.mode.ac.jp/osaka

名古屋モード学園：https://www.mode.ac.jp/nagoya

◾️LAUSBUB レギュラー番組情報

AIR-G’（FM北海道）「Far East Disco」

毎週土曜18:30-18:55

https://www.air-g.co.jp/fed/