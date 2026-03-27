道枝駿佑×生見愛瑠『君が最後に遺した歌』、劇中歌「はるのうた」を使用した特別映像解禁
なにわ男子・道枝駿佑が主演し、生見愛瑠がヒロインを演じる映画『君が最後に遺した歌』より、劇中歌「はるのうた」を使用した特別映像が解禁された。
【動画】春人（道枝駿佑）と綾音（生見愛瑠）の“はじまりの歌”「はるのうた」特別映像
本作は、デビュー作『今夜、世界からこの恋が消えても』で第26回電撃小説大賞を受賞した一条岬の2作目の同名小説を映画化したラブストーリー。主演に映画初単独主演となる道枝、ヒロインに生見を迎え、“歌をつくる”時間を共にしながら、恋心を抱くも運命に翻弄され、それでも互いを愛おしむ2人の、たった10年間の恋を描く。
「はるのうた」は、かつて春人（道枝）と綾音（生見）が出会った時、春人の詩に綾音がハミングで音を重ねた、2人の“はじまりの歌”。春人の綾音への思いをストレートに「今すぐ会いたい どこ どこにいるの 僕は ここにいるよ 君に届くかな」という歌詞で表現し、遺された春人と春歌の未来を希望に照らす、家族の愛を謳った優しいバラードだ。
今回解禁された映像には、二人の出会いから、部室で共に歌作りをした瑞々しい日々、思い出の路上ライブ、切ない別れと再会...二人が歩んだ“10 年の愛の軌跡”が凝縮。観客からは、この曲を聴くために映画館に向かうと支持を得ている楽曲で、感動が再び蘇る、涙なしには観られない映像となっている。
映画『君が最後に遺した歌』は、公開中。
【動画】春人（道枝駿佑）と綾音（生見愛瑠）の“はじまりの歌”「はるのうた」特別映像
本作は、デビュー作『今夜、世界からこの恋が消えても』で第26回電撃小説大賞を受賞した一条岬の2作目の同名小説を映画化したラブストーリー。主演に映画初単独主演となる道枝、ヒロインに生見を迎え、“歌をつくる”時間を共にしながら、恋心を抱くも運命に翻弄され、それでも互いを愛おしむ2人の、たった10年間の恋を描く。
今回解禁された映像には、二人の出会いから、部室で共に歌作りをした瑞々しい日々、思い出の路上ライブ、切ない別れと再会...二人が歩んだ“10 年の愛の軌跡”が凝縮。観客からは、この曲を聴くために映画館に向かうと支持を得ている楽曲で、感動が再び蘇る、涙なしには観られない映像となっている。
映画『君が最後に遺した歌』は、公開中。