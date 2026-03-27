FLOW、「THE FIRST TAKE」でアニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』主題歌「COLORS」を披露。ルルーシュ・ランペルージより特別メッセージも
FLOWが、3年ぶりにYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に登場した。
第652回の今回は、アニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』主人公“ルルーシュ・ランペルージ”からのメッセージを受け取ったFLOWによる、主題歌「COLORS」の力強いパフォーマンスに注目していただきたい。2026年に20周年を迎える作品をFLOWの熱量溢れる歌唱で彩ったスペシャルな一発撮り披露。
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◾️FLOW コメント
「3年ぶりの「THE FIRST TAKE」、相変わらずの緊張感でした。アニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』が今年20周年を迎えるということで
そのタイミングでまたこうやって皆さんに「COLORS」という楽曲を届けられるのはすごく嬉しいです。
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