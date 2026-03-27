コスパよくきれいになりたい →【3COINS】に走れぇえええ！「美容グッズ」がこんな豊富♡

冬から春の季節の変わり目は、気持ちも何となく上向きに。そんな時季だからこそ、自分磨きに目を向けてみませんか？【3COINS（スリーコインズ）】には、日々の身だしなみケアにぴったりな美容家電やスキンケアグッズが充実しています。持ち運びに便利なスタイリングツールや、細部までケアできる実用的なアイテムなど、手頃な価格ながら工夫の詰まったアイテムがたくさん。今回は、ライフスタイルに寄り添い、手軽に美しさをサポートしてくれる美容グッズをご紹介します。

外出先での手直しにも重宝する、ヒートヘアコーム

【3COINS】「コンパクトヒートヘアコーム／ and us」\2,200（税込）

充電式で場所を選ばず使用できるヒートヘアコームです。三段階の温度設定が可能となっており、広がりが気になる時や前髪のセットなど、状況に応じたスタイリングをサポートしてくれます。バッグに収まりやすいコンパクトなサイズ感なので、お出かけ先や旅行先でも、手軽に理想の毛流れを整えられそうです。

ミニシェーバーで細かな産毛を優しく処理

【3COINS】「コンパクトシェーバー／ and us」\1,100（税込）

軽量でコンパクトな電動シェーバー。公式HPによると「肌に刃が直接触れにくい回転式」を採用しているうえ、「手元がよく見えるLEDライト搭載」なので、見えにくい箇所の細かな産毛も安心してお手入れができそうです。キャップ付きで衛生的に持ち運べるだけでなく、アタッチメントを取り外して水洗いできるため、清潔な状態を保ちやすいのも嬉しいポイント。

爪のダメージを補修して潤いを与えるトナー

【3COINS】「プレップ & モイストトナー／ and us」\330（税込）

爪や爪裏、甘皮部分のケアができる、筆ペンタイプのトナーです。筆者も愛用中で、さらっとした使い心地 × 速乾タイプなので、家事や仕事の合間でもベタつきを気にせずスマートにケアできました。指先まで丁寧にケアすれば、隙のない大人女性の魅力がより引き立ちそうです。

心地よい刺激で首筋を整えるケアローラー

【3COINS】「デコルテケアローラー／ hemle」\330（税込）

ローラーがデコルテまわりをほぐしてくれるボディケアアイテムです。公式HPによると「手にフィットする形状で持ちやすく、軽い力で使えます」とのことなので、余計な力を入れずとも、自分好みの加減で心地よい刺激を楽しめそう。テレビを見ながらやお風呂上がりのリラックスタイムなど、手軽にボディケアを取り入れたい時に重宝しそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里