BALLISTIK BOYZが、4月29日に発売するEP『BEAT』のジャケット写真を公開した。

初回盤とLDHオフィシャルSHOP限定盤のジャケット写真は、ある一室での仲間とのパーティの世界観をイメージに、POPなストリートファッションでこの春に相応しい爽やかな彼らのビジュアルとともに、ラフでカジュアルな雰囲気と“飾らないかっこよさ”を表現しているという。各所にどういったアイテムが散らばっているのかも面白いギミックのひとつとのこと。一方通常盤は、白いソックスにクラシックなローファーを合わせた足元を大胆に切り取った構図になっている。

初回生産限定盤

通常盤

LDHオフィシャルSHOP限定盤

また、EP『BEAT』の発売を記念したラウンドワンとのコラボキャンペーンを、4月1日よりラウンドワン全店で実施する。SNSで公開となっている告知ムービーでは、EPに収録の新曲「Tell Me Why」の音源が一部視聴できるので、キャンペーンと合わせてチェックしてほしい。

◆『BALLISTIK BOYZ × ラウンドワン』コラボキャンペーン詳細

◾️「Perfect」

2026年3月6日（金）リリース

配信：https://lnk.to/ballistikboyz-perfect

◾️EP『BEAT』

2026年4月29日（水）リリース

CD：https://ldh.lnk.to/beat-pkg 初回生産限定盤 通常盤 LDHオフィシャルSHOP限定盤 ○初回生産限定盤 ※デジパック仕様

形態：CD+Blu-ray

品番：XNLD-10296/B

価格：\6,600（税込）

Blu-ray収録内容：

・BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT” 〜FINAL〜 LIVE映像

〈封入特典〉

応募抽選用シリアルナンバー

フォトカードA (全7種中1種ランダム) ○初回生産限定盤 ※デジパック仕様

形態：CD+DVD

品番：XNLD-10297/B

価格：\6,600（税込）

DVD収録内容：

・BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT” 〜FINAL〜 LIVE映像

〈封入特典〉

応募抽選用シリアルナンバー

フォトカードA (全7種中1種ランダム) ○通常盤 ※紙ジャケ仕様

形態：CD

品番：XNLD-10298

価格：\1,900（税込）

〈初回封入特典〉

応募抽選用シリアルナンバー

フォトカードB(全7種中1種ランダム) ○LDHオフィシャルSHOP限定盤 ※デジパック / 三方背ケース仕様、フォトブック付き

形態：CD+2Blu-ray

品番：XNLD-10299/B~C

価格：\8,800（税込）

Blu-ray収録内容：

・BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT” 〜FINAL〜 LIVE映像

・BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR “IMPACT” 〜DOCUMENTARY〜

〈封入特典〉

応募抽選用シリアルナンバー

フォトカードC(全7種セット) ○LDHオフィシャルSHOP限定盤 ※デジパック / 三方背ケース仕様、フォトブック付き

形態：CD+2DVD

品番：XNLD-10300/B~C

価格：\8,800 (税込)

DVD収録内容：

・BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT” 〜FINAL〜 LIVE映像

・BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR “IMPACT” 〜DOCUMENTARY〜

〈封入特典〉

応募抽選用シリアルナンバー

フォトカードC（全7種セット） ▼CD収録内容 ※全形態共通

新曲4曲＋インスト含む全8曲 ▼店舗別購入者特典

・LDHオフィシャルSHOP：限定外付け特典：ペアフォト(選択1枚/全21種)

応募抽選特典：『BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2026 “BEAT BLAST Z”』終演後の記念写真撮影会ご招待(各公演最大10名様)

詳細：https://ldhrecords.jp/?p=17538

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・セブンネットショッピング：アンブレラマーカー(各メンバーソロ7種からランダム１種)

・楽天ブックス：缶バッジ（各メンバーソロ7種からランダム1種）

・上記を除く全国CD SHOP：特典：A3ポスター

※対象店舗は後日ご案内いたします。

◾️＜BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2026 “BEAT BLAST Z”＞ 宮城・仙台サンプラザホール

2026年7月8日（水）開場17:45/開演18:30 埼玉・川口リリア・フカガワみらいホール（メインホール）

2026年7月14日（火）開場17:45/開演18:30 岡山・倉敷市民会館

2026年7月16日（木）開場17:45/開演18:30 大阪・グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）

2026年7月20日（月・祝）開場16:00/開演17:00 岐阜・長良川国際会議場

2026年7月23日（木）開場17:45/開演18:30 新潟・新潟テルサ

2026年7月26日（日）開場16:15/開演17:00 千葉・森のホール21（松戸市文化会館）

2026年7月30日（木）開場17:45/開演18:30 静岡・富⼠市⽂化会館ロゼシアター⼤ホール

2026年8月15日（土）開場16:15/開演17:00 福岡・福岡市⺠ホール

2026年8月28日（金）開場17:45/開演18:30 ▼チケット料金

全席指定：\12,100（税込） 詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/41346/

特設ページ：https://ballistikboyz.com/specialsite-2.html