◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―中日（２７日・マツダスタジアム）

Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・阿部亮平（３２）が始球式を行った。登場した瞬間、大きな歓声。丁寧なワインドアップからノーバンでストライク投球だった。

「自分が投げる時に意識しようとしたことは全てできました。マツダ スタジアムに来られたお客さん、選手の皆さんへのリスペクトを忘れない気持ちで投げることができました。その結果、いい投球につながったのだと思います」

阿部はグループ活動のほか、日本テレビ系情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金曜・前５時５０分）の金曜レギュラーパーソナリティーを務めるなど、各方面で活躍。１５年には気象予報士の資格を取得。２１年から年に一度、広島テレビ「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ 阿部亮平の学校では教えてくれない！みんなの防災教室」に出演している。

開幕戦セレモニーでは、阿部の始球式のほか、現役サラリーマン３６人によるチアパフォーマンスチーム「Ｃｈｅｅｒ Ｒｅ―Ｍａｎ’ｓ（チアリーマンズ）」が登場。また、マツダスタジアム開場以来初の試みとして両軍の監督、コーチ、選手が中堅バックスクリーンから登場した。