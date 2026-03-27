カントリー界の大御所であるビリー・レイ・サイラスを父にも持つシンガー・ソングライターのマイリー・サイラスが主演ドラマ「シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ」の20周年を記念して、新曲「Younger You」をリリースする。ハンナ・モンタナ 20周年記念スペシャルのラストで使用されていたこの曲を、27日に発売することをインスタグラムで告知している。



【写真】主演ドラマ20周年 記念ソングのリリースを告知したインスタ

そこでマイリーはこうつづる。「ハンナ・モンタナを祝うことは、番組を称えるだけじゃなく、私にとって原点に立ち返る瞬間でもある」「ハンナ・モンタナは今の私の人生の始まりだった。ファンの皆との絆は、この旅路と同じように、かけがえなく美しいもの」「みんなのことを深く愛してる。この記念番組は、私から若かったころのあなたへの贈り物であり、ずっと応援してくれて、一緒に成長してくれたみんなへの私なりの感謝の方法」



そして、「若かったころのあなた」を意味するタイトルの新曲がリリースされることを伝えた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）