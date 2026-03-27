福岡県の幹部職員らでつくる任意団体、部課長会が、政治資金パーティーの代金の一部を会費から支出し、一括で購入していた問題です。27日、服部知事は会費によるパーティー券購入はやめるべきと述べました。



■福岡県・服部知事

「親睦会の会費から、政治資金パーティーとして位置づけられているパーティー券を購入することはやめるべきである。」





この問題は、福岡県の幹部職員らでつくる任意団体、部課長会が、県議会議長らの政治資金パーティーのチケット代金の一部を会費から支出して、一括で購入していたものです。政治資金規正法などの法律に抵触する恐れが指摘されています。27日の定例会見で服部知事は、公務員として中立性を疑われる行動を取るべきではなく、部課長会の会費からの政治資金パーティーへの支出はやめるべきとの考えを示しました。さらに、部課長会が議長の就任祝賀会などのパーティー券の購入に関わるようになった経緯などを調べる方針も表明しました。部課長会の今後の対応について、服部知事は。■服部知事「部課長会そのものを解散することも含め、議論が行われている。今年度内に今後の方針について決定をすべきだと考えています。」服部知事は、3月中にも改善策を示すべきだと指摘しました。

では、この部課長会とはどのような組織なのでしょうか。



福岡県では、10の部ごとに部課長会があります。部長や課長などの幹部で構成されていて、200人以上がそれぞれの部の部課長会に所属しています。



毎月、数千円～1万5000円の会費が集められています。



集めたお金の使い道について、親睦を深めるため年に2・3回懇親会を開いたり、会員の親族に不幸があった際の香典代などに使われるということです。



今回、問題になっているのが、議員の政治資金パーティーに参加した時にかかるパーティー券の購入に、この会費の積み立てから半額もしくは全額を捻出しているということです。

部課長会と同じような組織は、ほかの自治体にもあるのでしょうか。



26日に定例会見を行った熊本県の木村敬知事によりますと、熊本県では一部を除く9つの部局で部課長会があり、福岡と同じく給与天引きで会費が集められているということです。



しかし、大きな違いは「政治資金パーティーへの支出は一切ない」ということです。



また、福岡市では、全庁を横断する形で局長会・部長会・課長会という組織が存在しています。こちらも、それぞれ会費を集め、懇親会費などに使用しているということですが、政治に関わる支出は一切ないとしています。