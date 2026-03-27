ポッピングシャワーを乗せたトラック付き！サーティワン「トミカ アイスクリームケーキ」
サーティワンから「トミカ」とコラボした「トミカ アイスクリームケーキ」が登場。
はたらく車がアイスクリームケーキになって、サーティワンに大集合します☆
サーティワン「トミカ アイスクリームケーキ」
販売期間：2026年4月1日（水）〜通年販売
価格：4,300円(税込)
サイズ：5号サイズ／直径 約15.5cm×高さ 約5cm
サーティワンアイスクリームが、タカラトミーが展開する手のひらサイズのミニカー「トミカ」と初のコラボレーションメニューを発売。
2026年4月1日から、はたらく車が大集合した特別な「トミカ アイスクリームケーキ」が販売されます！
「トミカ アイスクリームケーキ」は、お子さんが大好きな街のヒーロー、消防車・救急車・パトロールカーのチョコレートをトッピング。
ホイールローダや信号機、標識、人のピックもついていて、サーティワンだけのトミカタウンが楽しめます。
国内外シリーズ累計販売台数10億台を超え、世代を超えて愛されてきたトミカの世界を、そのままアイスクリームケーキで表現。
シチュエーションを考えながら自由に飾って、トミカで遊ぶようなワクワクが楽しめるアイスクリームケーキです☆
フィルムは消防車やパトロールカー、工事車両が並んだかっこいいデザインで、台紙はにぎやかなサーティワンタウンの様子をイメージ。
サーティワンのお店やアイスクリームを持った子どももいて、わくわくするデザインです！
フレーバーは大人気のポッピングシャワーとチョップドチョコレート。
さらに、キャンペーントミカ「サーティワン アイスクリーム ポッピングシャワー」トラックが1台付いています☆
キャンペーントミカ「サーティワン アイスクリーム ポッピングシャワー」トラック
対象年齢：3歳以上
トラック 本体サイズ（カップ含む）：L78.5mm×W38mm×H44mm
※画像はイメージのため、写真と実際の商品は多少異なる場合があります
※商品はABS製でダイキャストではありません
「トミカ アイスクリームケーキ」には、サーティワンの大人気フレーバー「ポッピングシャワー」を乗せたトラックが付属。
付属の車体用シールとカラフルなフレーバーシールを貼れば、自分だけのオリジナルトラックが完成します！
トミカらしいパッケージで、プレゼントにもおすすめな、プレミアムなトミカです☆
ホッピングシャワーを乗せたトミカ付きで、トミカの世界観をたっぷり詰め込んだアイスクリームケーキ。
サーティワンの「トミカ アイスクリームケーキ」は、2026年4月1日より販売です！
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