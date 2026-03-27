サーティワンから「トミカ」とコラボした「トミカ アイスクリームケーキ」が登場。

はたらく車がアイスクリームケーキになって、サーティワンに大集合します☆

サーティワン「トミカ アイスクリームケーキ」

販売期間：2026年4月1日（水）〜通年販売

価格：4,300円(税込)

サイズ：5号サイズ／直径 約15.5cm×高さ 約5cm

サーティワンアイスクリームが、タカラトミーが展開する手のひらサイズのミニカー「トミカ」と初のコラボレーションメニューを発売。

2026年4月1日から、はたらく車が大集合した特別な「トミカ アイスクリームケーキ」が販売されます！

「トミカ アイスクリームケーキ」は、お子さんが大好きな街のヒーロー、消防車・救急車・パトロールカーのチョコレートをトッピング。

ホイールローダや信号機、標識、人のピックもついていて、サーティワンだけのトミカタウンが楽しめます。

国内外シリーズ累計販売台数10億台を超え、世代を超えて愛されてきたトミカの世界を、そのままアイスクリームケーキで表現。

シチュエーションを考えながら自由に飾って、トミカで遊ぶようなワクワクが楽しめるアイスクリームケーキです☆

フィルムは消防車やパトロールカー、工事車両が並んだかっこいいデザインで、台紙はにぎやかなサーティワンタウンの様子をイメージ。

サーティワンのお店やアイスクリームを持った子どももいて、わくわくするデザインです！

フレーバーは大人気のポッピングシャワーとチョップドチョコレート。

さらに、キャンペーントミカ「サーティワン アイスクリーム ポッピングシャワー」トラックが1台付いています☆

キャンペーントミカ「サーティワン アイスクリーム ポッピングシャワー」トラック

対象年齢：3歳以上

トラック 本体サイズ（カップ含む）：L78.5mm×W38mm×H44mm

※画像はイメージのため、写真と実際の商品は多少異なる場合があります

※商品はABS製でダイキャストではありません

「トミカ アイスクリームケーキ」には、サーティワンの大人気フレーバー「ポッピングシャワー」を乗せたトラックが付属。

付属の車体用シールとカラフルなフレーバーシールを貼れば、自分だけのオリジナルトラックが完成します！

トミカらしいパッケージで、プレゼントにもおすすめな、プレミアムなトミカです☆

ホッピングシャワーを乗せたトミカ付きで、トミカの世界観をたっぷり詰め込んだアイスクリームケーキ。

サーティワンの「トミカ アイスクリームケーキ」は、2026年4月1日より販売です！

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