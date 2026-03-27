◇セ・リーグ 巨人―阪神（2026年3月27日 東京D）

巨人のトレイ・キャベッジ外野手（28）がプロ野球2026年シーズンの1号本塁打を放った。

「1番・左翼」でスタメンに名を連ねたキャベッジは、王者・阪神の開幕投手右腕、村上が投じた2球目の144キロ直球を振り抜くと、打球は美しい弧を描き右翼席ギリギリに飛び込んだ。

日本で2年目のシーズンを迎えたキャベッジは、雄叫びを上げながら先制のホームを踏み、笑顔の阿部監督とハイタッチ。シーズンの開幕を告げる12球団最速、2026年プロ野球1号に巨人ベンチもお祭り騒ぎとなった。

球団64年ぶり3人目となる新人開幕投手を任されたドラフト1位左腕・竹丸和幸（24＝鷺宮製作所）が初回を無失点に抑えた直後の一発。場内は巨人ファンの歓喜の声と、阪神ファンの悲鳴が交錯し騒然となった。

この日はナイター6試合でプロ野球が開幕。午後6時30分に横浜で始まったDeNA―ヤクルトの一戦では、公式戦で初めて1番に入った牧秀悟が先頭打者アーチ。開幕戦で2本の先頭打者弾が出たのはプロ野球史上初となった。

▼キャベッジ 打てたことを神に感謝するよ。さらに得点を重ねられるように頑張ります。