元非行少年の3年間を追った作品などを上映する「TBSドキュメンタリー映画祭」が名古屋で始まりました。

【写真を見る】｢TBSドキュメンタリー映画祭｣名古屋で始まる CBCテレビ柳瀬監督作品｢劇場版盗るな撮れ｣も上映 ケーブルTVから社会復帰目指す元非行少年の3年間に迫る

名古屋会場は、中区･栄のセンチュリーシネマで、TBS系列のドキュメンタリー作品が来月9日まで公開されます。このうち、｢劇場版盗るな撮れ｣は少年院を出てケーブルTV局に就職し、社会復帰を目指す少年の3年間を追った作品で、初日の27日は、監督を務めたCBCテレビの柳瀬晴貴記者と、稲沢市のケーブルテレビ局プロデューサーの林りゅうたろうさんが舞台挨拶しました。

｢更生は一筋縄じゃいかない。簡単じゃないということを伝えたかった｣

（CBCテレビ柳瀬晴貴監督）

｢更生というのが一筋縄じゃいかない。簡単じゃないんだということを今回の作品で伝えたかった｣



｢劇場版盗るな撮れ｣の舞台挨拶は、今月29日午前11時からの上映でも予定されています。