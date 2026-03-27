鹿児島市は全国の県庁所在地で道路の混雑度がワーストで、その経済損失は、年間約410億円とされています。渋滞対策の基本計画について話し合う協議会が開かれ、市からハード面の対策を強化した修正案が示されました。



鹿児島市は、交通渋滞対策の基本計画について学識経験者や事業者などの協議会を立ち上げ、策定に向け話し合っています。



鹿児島市街地の道路は約7割で混雑していて混雑度は全国の県庁所在地でワーストです。物流や観光面での経済損失は、年間約410億円と試算されています。





前回、示された基本計画の案では、ハード面での対策を「抜本的な対策」としながら膨大な費用と時間が必要だとしてピンポイントの対策や交通を分散する「ソフト面での対策」に重きを置いていました。27日に示された修正案では、基本方針に、「幹線道路の整備などハード対策が有効で、東西・南北方向の交通機能の強化を図ること」や「国道225号や産業道路の混雑が特に高く南北交通軸の強化を図ること」などハード面での対策が追加されました。（鹿児島商工会議所・岩崎芳太郎会頭）「鹿児島市として一歩踏み込んでここまで作っていただいたのは、やっとスタート地点についたのかな」一方で、全国ワーストからの脱却を目指す具体的な時期については盛り込まれませんでした。（内田直之キャスター）「具体的な目標時期は書き込めなかった。この辺りはどのように考えていますか？」（市渋滞対策基本計画策定協議会・木方十根会長）「ハード対策については、国、県、市すべての財政。経済状況もあるので逆に言うと、それを無視して決めても必ずしも視野に入ってこない可能性もある。ただ、作っていけば実現できるぞと目標を定めた」鹿児島市は、5月ごろにパブリックコメントで市民から意見を募り7月末までに基本計画を策定する方針です。