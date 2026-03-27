石川県が27日、令和8年4月1日付けの人事異動を発表。「留任」年度末で任用期間を迎えた一部の部長級人事、役職定年の「特例任用」の職員が対象。国からの「出向者」「役付退職」等。主に退職178件、採用331件、計588件。

【役付異動・部長級】

「留任」竹内陽一 知事室長（参与）

「特例任用」竹沢淳一 危機管理部長（能登半島地震復旧・復興担当）

「再任用」北川博勝 参事（スポーツ担当）

「再任用」道下博之 参事（環境担当）

「出向者」由谷倫也 参事（農林担当）

「特例任用」家元雅夫 参事（農業土木担当）

議会事務局長事務代理 初道哲也

「特例任用」中央病院管理局長 越田修孝

奥能登土木総合事務所長事務代理 越井信行

【役付退職・部長級 辞職承認】

「出向者・本庁復帰」高橋実枝 総務部長 兼参事（令和8年3月31日付け）

「出向者・本庁復帰」吉田健一 農林水産部長 兼参事（令和8年3月31日付け）

＊以下、石川県発表の主な「令和8年4月1日付け人事異動」の詳細【役付異動】【役付退職】辞職承認【配置換え】【退職】【解併任】【発令】【役付異動】中央病院・こころの病院 【退職】辞職承認 【採用】