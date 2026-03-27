「大谷よりでかいのバグすぎる」大谷翔平、開幕戦でNBAレジェンドとのツーショット公開「豪華すぎる」
ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは3月27日に投稿を更新。2026年開幕戦での始球式の様子などを公開しました。
【写真】大谷翔平＆レジェンドのツーショット
ファンからは、「大谷さんキャッチャーできそう」「レジェンドマジックジョンソンとのツーショットいいね〜」「素晴らしいですね」「豪華すぎる組み合わせ！」「大谷よりでかいのバグすぎる」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】大谷翔平＆レジェンドのツーショット
開幕戦の始球式でレジェンドとツーショット同アカウントは「Showtime to Shotime」とつづり、動画を1本と写真を5枚載せています。大谷選手がグラウンドでロサンゼルス・レイカーズで活躍した元NBA選手のマジック・ジョンソンさんの始球式の投球を受ける様子や、抱擁を交わす姿、並んで笑顔を見せるツーショットなどです。ジョンソンさんは大谷選手よりも大柄で背が高いことがうかがえます。
試合前のセレモニーの様子もほかにも試合前のセレモニーの様子を公開している同アカウント。選手たちが笑顔を見せながらマウンドに入場する姿など、格好良さがあふれています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)