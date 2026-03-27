ベニズワイガニ1080円→半額や黒毛和牛40%引き　「もったいなフェア」に大行列　ドジャースコラボのたこ焼き100円引きも

大ぶりのベニズワイガニに国産の黒毛和牛が大特価。

さいたま市にある商業施設で超お得なセールが行われ、多くの人が詰めかけました。

年に4回のセールが開かれたのは、「武蔵浦和マーレ」。

開店前から30人ほどの大行列ができていました。

先頭に並んだ人は「毎回来ている。『もったいないフェア』を待っている」と話します。

もったいないフェアでは、フードロス削減のため賞味期限が近くなった商品をセール特価で販売。

まとめ買い目的の客が、次から次へと商品を手に取っていく様子が見られました。

中でも多くのお客さんのお目当てが、数量限定1080円で販売された北海道産の「ベニズワイガニ」です。

かごいっぱいにズワイガニを購入していた女性は、「（Q.何杯買った？）6杯。3人家族で、冷凍になっているから、2日間に分けて食べようかな」と話します。

1時間ほどすると、何とさらに半額の540円での出血大サービスというサプライズがありました。

さらに、2026年は40周年のセールも同時開催されていて、山形県産の「黒毛和牛」が40％割引になっていました。

マーレ商店会・中森福代会長：

たいへん物価高なので、40周年を迎えたので、みんなで物価高を乗り切ろうという目的。「放出」という形で特別価格、本当に今までない価格。

ベニズワイガニと黒毛和牛のセールは28日も行われる他、武蔵浦和マーレでは3月末までお得なイベントが目白押しです。

一方、「築地銀だこ」でも27日からお得なセールを開始。

アツアツのたこ焼きに、これでもかとばかりにチーズをのせたロサンゼルス・ドジャースとのコラボ商品「LAマッケンチーズ」が、ドジャースとの開幕戦に合わせ期間限定で販売され、29日の日曜までは100円引きとなっています。

本場ドジャー・スタジアムではすでに販売されている人気商品です。

物価高にもへこたれない日本人の底力を感じさせるお得なセール。

ぜひ、この週末にいかがでしょうか？