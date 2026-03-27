２７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１７９円６３銭（０・３８％）高の４万７１１８円０５銭だった。

２日ぶりに上昇した。３３３銘柄のうち、６割超にあたる２２４銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、２３０円５８銭（０・４３％）安の５万３３７３円０７銭だった。２日連続で下落した。日経平均への影響度が大きい半導体関連の銘柄が下落したことで、読売３３３とは異なる値動きとなった。

前日の米株式市場で、米国とイランの停戦交渉の長期化が意識され、主要な株価指数が下落した。この流れを引き継いだ東京市場でも半導体関連株は売られた一方、銀行や電気・ガス、小売業などの内需関連株を中心に買われ、東証プライム銘柄の６割超が値上がりした。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、前日に第四北越フィナンシャルグループ（ＦＧ）との経営統合で最終合意したと発表した群馬銀行の７・１１％が最大だった。オリンパス（６・８４％）、しずおかＦＧ（６・４９％）と続いた。

下落率は、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ（５・６４％）、ダイキン工業（５・２４％）、ダイセル（４・７５％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、６・８９ポイント（０・１９％）高い３６４９・６９。