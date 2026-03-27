信頼されるビジネスパーソンになるため、どのような服を選べばよいのか。エグゼクティブスタイリストの長友妙子氏は「信頼される人は、印象に残る服を着ている。上質なものを10着揃えれば30日着回し可能だ」という――。

※本稿は、長友妙子『信頼を着る 第一印象で選ばれる女性の「装い戦略」』（三笠書房）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／Satoshi-K ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Satoshi-K

■まずは「10着」を揃える

「信頼をまとう」ワードローブを構築するためには、いったいどんなものを何着買えばいいのか、費用はどれくらいかかるのか、不安になりますよね。でも、ご安心ください。

まずは「10着」を用意しましょう。なるべく上質なものを揃えることが理想ですが、予算面でも無理のないペースで構いません。

信頼をまとう装い方は、いわば「一生もののスキル」です。ファッションは長く付き合う大切なパートナーのようなもの。一気に完成を目指す必要はありません。

今までより「1ランク上の服」を買う意識で、無理は禁物としましょう。

では、その「10着」はどんなアイテムを選べばいいかと言うと、次のとおりです。

まず揃える10着（女性の場合）

・ジャケット……2着

・トップス（ブラウス）……4着

・ボトムス（スカート／パンツ）……2着

・ワンピース……2着

すべてに通じるキーワードは「ベーシック」です。

上級者になれば、プリント生地やアシンメトリーなど、デザイン性の高い服を取り入れて個性を表現しても構いません。でも最初は、まずは基本をマスターすることで、さらに自分らしい装いをつくり上げることを目指しましょう。

ここで、「ベーシック」についても少し触れておきます。

ベーシックを、基礎や初歩的なものと思っていたら、それは少し違います。きちんと選べば「頼れるパートナー」になる半面、選び方によっては無難で印象が薄くなる。

そんな「ベネフィット」と「リスク」を併せ持つのがベーシックだからです。

リテラシーを上げるためにも多くのショップを回り、たくさん試着して、「これだ」と思える一着を選ぶことが大切です。

■なぜ「10着」だけ揃えればよいのか

では、なぜ10着でいいのか。その理由もお話ししておきましょう。

最初に揃える「トップス4着×ボトムス2着」。この組み合わせだけで、すでに8通りのコーディネートが生まれます。

さらに、そこにジャケット2着を加えることで、「ジャケットあり」のスタイルが追加されるので、8通り×2着＝16通り、合計で24通りの着回しが可能になります。

ここに、ワンピース2着を単体で着る場合と、ジャケット2着と組み合わせる場合を加えると、2通り＋4通り＝6通り。

これらすべてを合計すると、30通りの組み合わせが実現します。

つまり、きちんと設計された「10着」があれば、理論上、約1カ月分のコーディネートが成立するというわけです。

これは机上の空論ではありません。

ファッションコンサルタントとして、実際にワードローブを整えてきたなかで、最も再現性が高い組み合わせとして導きだしたのが、この10着という数字です。

■これでもう服装決めに悩まない

「朝5分」で装いが決まるワードローブ。この仕組みができると、朝、クローゼットの前で立ち尽くすことがなくなります。

「今日はどれにしよう」と悩むのではなく、天候や気分に合わせて選ぶことができれば、結果的に5分以内で装いが決まるようになるでしょう。

「迷いがない」ということは、朝からエネルギーを消耗することなく、仕事やほかのことにエネルギーを費やせるということでもあります。

その日の自分に安心感を与え、「大丈夫！」と背中を押してくれるワードローブをつくることが、何よりも大切です。

ところで、なかには「前日のうちに翌日着る服を決める」という方も、いらっしゃるでしょう。

しかし、私はあまりおすすめしていません。

なぜなら、前日のうちに決めたところで、翌朝の気分、天候次第で「着たい服」が変わることもあるからです。

何より、服は自分に自信を与え、その日の気分を上げてくれるもの。

もし、その日の気分にそぐわない服を着てしまえば、「服のエネルギー」を借りることもかないません。

だからこそ必要なのが、少数精鋭のワードローブです。

「どんな組み合わせでも決まる10着」があれば、前もって決めておかなくても、心地よい一日を迎えることができるのです。

写真＝iStock.com／monzenmachi ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／monzenmachi

■「雰囲気美人」になれる服とは

ここまで、「ベーシックを中心に10着を揃える」というワードローブの基本についてお伝えしてきました。

しかし、「ベーシックばかりで揃えると、無難になってしまうのでは？」と思う方もいるでしょう。実際、ベーシックは「可もなく不可もない装い」になりやすいという側面も持っています。

「オーソドキシー（正統性）＆オーセンティシティ（真正性）」を兼ね備えた雰囲気美人になれるかどうかは、その「着こなし」次第なのです。

ここで大切なことが、「上質」「洗練」「華やかさ」を一貫させるということ。

何げなく揃えた、ブラックのパンツスーツにコットンシャツ。一見きちんとしているスタイルのようで、まったく印象に残らないということも少なくありません。

以前、女性ファッション誌で毎月スタイリストをしていた頃に、編集長が言っていた言葉があります。

「高評価をもらえるなら、それに越したことはない。けれど、たとえ低評価でも、読者の印象に残るならまだまし。よくないのは、まったく印象に残らず、存在すらなかったことにされること」

■「印象に残ること」の大切さ

当時は、どの雑誌にも「読者アンケートはがき」が付いていました。そのアンケートにはスタイリングの人気投票があり、毎号、「好きなコーディネート」「嫌いなコーディネート」が発表されていました。

編集長が言うように、嫌いなコーディネートに入るのは決して喜ばしいことではありません。それでも多くの読者に、「あれは全然好きじゃなかった」という印象を強く残したことだけは確か。好きなコーディネートにも嫌いなコーディネートにも入らなかったページよりもずっといい、というわけです。

これは、個人にも当てはまる話ではないでしょうか。

長友妙子『信頼を着る 第一印象で選ばれる女性の「装い戦略」』（三笠書房）

「印象に残らない人」は、知らないうちにチャンスを遠ざけているかもしれません。

そこで、「上質」「洗練」「華やかさ」が必要となるのです。

もう少し解像度を上げると、私の考える「上質」とは、カシミヤやシルクのような「素材のよさ」、「洗練」とは「無駄のないデザインやシルエットのバランス」、そして「華やかさ」とは「光沢感と艶(つや)やかさ」のことです。

たとえば、同じ「ブラックのスーツ＋ホワイトのシャツ」という組み合わせでも、この3要素を取り入れるだけで、その完成度は大きく変わります。“トレンドが感じられる上質な”スーツに、“光沢感のある”ホワイトのシャツを合わせるだけで、一気に「印象に残る」装いに変わるのです。

■キーワードは「上質・洗練・華やかさ」

「信頼をまとう」の基本は「ベーシックを着こなす」ことです。

第一印象で信頼を得る装いは、「ベーシックなのに無難ではない」と言っていいでしょう。

だからこそ、服を買うときは、常に「上質」「洗練」「華やかさ」を念頭に置くこと。

・シンプルなホワイトのカットソーでも、首周りの始末が美しく仕上げられている

・シンプルなネイビーのカーディガンでも袖口、裾などにトリミングが施されている

・シンプルなグレーのニットでも、控えめなラメ糸が編み込まれ、光沢感がある

形がシンプルなアイテムでも、さりげなく、それでいてひと味違ったデザインであれば、「洗練」された印象になります。

「神は細部に宿る」と言いますが、ファッションにおいてはまさに「美は細部に宿る」。細かな部分へのこだわりこそが、全体の価値や美しさを決定づけるのです。

服を買うときは、色や形だけでなくディテールにまでこだわる。決して華美でも派手でもなく、計算された「さりげなさ」を大切に選んでください。

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長友 妙子（ながとも・たえこ）

ファッションコンサルタント／エグゼクティブスタイリスト

1983年、スタイリストデビュー。「流行通信」でディレクション＆スタイリングを担当。竹内まりや本人からCDジャケットのスタイリングをオファーされたことを機に、芸能界からの依頼が殺到。その後、『CLASSY.』（光文社）、『Precious』（小学館）、『家庭画報』（世界文化社）などの有名女性ファッション誌で表紙や巻頭特集を担当。テレビ・CM・広告・イベントでも第一線のスタイリストとして活躍。2021年に共著『繊細な人の仕事がうまくいくファッションのルール』（光文社）出版。2022年より「長友スタイル〜ビジネスが成功する着こなし〜」講座をスタート。

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（ファッションコンサルタント／エグゼクティブスタイリスト 長友 妙子）