SUPER EIGHT安田章大、メンバーの観劇予定は？大倉忠義＆丸山隆平とのやり取り明かす【音楽劇 ポルノスター】
【モデルプレス＝2026/03/27】SUPER EIGHTの安田章大が27日、都内で開催されたPARCO & CUBE produce 2026『音楽劇 ポルノスター』（3月28日〜4月12日に新国立劇場 中劇場で上演）プレスコール及び囲み取材に出席。大阪公演での思い出を明かした。
【写真】安田章大＆古田新太、7年前共演時の“拘束”ビジュアル
SUPER EIGHTのメンバーが観劇するのか聞かれた安田は「知らないですね（笑）。別に『やってるよ！』の報告もしませんし、『来てよ』も言わへんし。ただ、『行きたいな』って思ってくれている面子はいるみたいで。マネージャーさんに。僕には別に言ってこない。マネージャーさんに言っている子もいるみたいですね」とコメント。「大倉（忠義）からは『新太さん出てるんやろ？行けたら行きたいな』って言ってました。『行けたら行きたいな』でいいのになって（笑）。丸（丸山隆平）も同じ時期に舞台を今やっているので。『行きたいわ』って言っているけど、あの子も忙しいのでね」とやり取りを明かした。
丸山については「一回も連絡来ないです。行った後の感想もないです」と、観劇の前後で連絡してこないことを明かして、「僕も丸の舞台に行きましたけど、何も言ってないです。感想も言ってないです（笑）」とコメント。それでも、初日には丸山に応援のLINEを送ったそうで、「送りました。やけど、お互い頑張ろうなっていうだけの、暗黙の感じですね」と話していた。（modelpress編集部）
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◆安田章大、メンバー観劇予定は？
SUPER EIGHTのメンバーが観劇するのか聞かれた安田は「知らないですね（笑）。別に『やってるよ！』の報告もしませんし、『来てよ』も言わへんし。ただ、『行きたいな』って思ってくれている面子はいるみたいで。マネージャーさんに。僕には別に言ってこない。マネージャーさんに言っている子もいるみたいですね」とコメント。「大倉（忠義）からは『新太さん出てるんやろ？行けたら行きたいな』って言ってました。『行けたら行きたいな』でいいのになって（笑）。丸（丸山隆平）も同じ時期に舞台を今やっているので。『行きたいわ』って言っているけど、あの子も忙しいのでね」とやり取りを明かした。
◆安田章大、丸山隆平との連絡内容明かす
丸山については「一回も連絡来ないです。行った後の感想もないです」と、観劇の前後で連絡してこないことを明かして、「僕も丸の舞台に行きましたけど、何も言ってないです。感想も言ってないです（笑）」とコメント。それでも、初日には丸山に応援のLINEを送ったそうで、「送りました。やけど、お互い頑張ろうなっていうだけの、暗黙の感じですね」と話していた。（modelpress編集部）
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