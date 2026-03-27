SUPER EIGHT安田章大「個室でもなく」オープンな居酒屋でバレず飲み会「あ！とも言われてないですね」【音楽劇 ポルノスター】
【モデルプレス＝2026/03/27】SUPER EIGHTの安田章大が27日、都内で開催されたPARCO & CUBE produce 2026『音楽劇 ポルノスター』（3月28日〜4月12日に新国立劇場 中劇場で上演）プレスコール及び囲み取材に出席。大阪公演での思い出を明かした。
【写真】安田章大＆古田新太、7年前共演時の“拘束”ビジュアル
本作は、ブラックな笑いを散りばめた不条理犯罪ファンタジー音楽劇。仕掛けられた罠と残虐な犯罪が交錯する、予測不能な物語が展開されていく。この日は青木豪（作・演出）、安田とは7年ぶりに舞台で共演する古田新太のほか、高岡早紀、川島海荷、山崎静代も出席していた。
既に終えた大阪公演の思い出を聞かれた安田は「けっこうみんなで杯を交わしました（笑）。っていう感じが一番。お芝居もしっかりみんなで作り上げて、裏でちゃんとお話もしてっていうような時間が多かったと思います」と回想。「主に居酒屋ですね。クローズドじゃないですよね（笑）。個室でもなく」とオープンな環境で飲んでいたそうで「みんないるんですけど…別に『あ！』とも言われてないですね（笑）」と振り返って、古田は「人気がないから」と続けて会場を沸かせ、安田は「よく舞台やれてる」と笑っていた。
舞台裏の雰囲気について、安田は「こんな感じで。新太さんがいるところにみんな勝手に集まってきて、おしゃべりしている時間が多いかもしれないですね」と紹介。そんな現場で、およそ10年ぶりの共演となる安田について、高岡は「大人になってる！」と笑顔を見せて、安田は「そりゃそうでしょ！10歳分年を取ったんですから（笑）」とツッコミ。安田は前回の共演を振り返り「11年とかだと思います。なので、その時から考えれば、11歳しっかりと。大人になりました」と振り返って、高岡は「ね、もっと若々しかったもんね（笑）」と笑顔。安田は「やめてくださいよ。それ使うのだめですからね？もっといっぱい、いろんなとこあります」とメディアに呼び掛けて会場を盛り上げた。
このやり取りを聞いていた古田は「若々しさがなくなった」と乗っかり、安田は「やめてください（笑）。しっかりと憂いを帯びたとか言ってください（笑）。大人になりましたよ〜。渋くなりましたね。自分で言うのは何やろうな（笑）」と再びツッコミを入れていた。（modelpress編集部）
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【写真】安田章大＆古田新太、7年前共演時の“拘束”ビジュアル
◆安田章大ら「個室でもなく」オープンな居酒屋で飲み
本作は、ブラックな笑いを散りばめた不条理犯罪ファンタジー音楽劇。仕掛けられた罠と残虐な犯罪が交錯する、予測不能な物語が展開されていく。この日は青木豪（作・演出）、安田とは7年ぶりに舞台で共演する古田新太のほか、高岡早紀、川島海荷、山崎静代も出席していた。
◆安田章大、舞台裏の雰囲気
舞台裏の雰囲気について、安田は「こんな感じで。新太さんがいるところにみんな勝手に集まってきて、おしゃべりしている時間が多いかもしれないですね」と紹介。そんな現場で、およそ10年ぶりの共演となる安田について、高岡は「大人になってる！」と笑顔を見せて、安田は「そりゃそうでしょ！10歳分年を取ったんですから（笑）」とツッコミ。安田は前回の共演を振り返り「11年とかだと思います。なので、その時から考えれば、11歳しっかりと。大人になりました」と振り返って、高岡は「ね、もっと若々しかったもんね（笑）」と笑顔。安田は「やめてくださいよ。それ使うのだめですからね？もっといっぱい、いろんなとこあります」とメディアに呼び掛けて会場を盛り上げた。
このやり取りを聞いていた古田は「若々しさがなくなった」と乗っかり、安田は「やめてください（笑）。しっかりと憂いを帯びたとか言ってください（笑）。大人になりましたよ〜。渋くなりましたね。自分で言うのは何やろうな（笑）」と再びツッコミを入れていた。（modelpress編集部）
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