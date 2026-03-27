「5人目を妊娠中で…」少女時代・ユリ、突然の告白に困惑?!ジョーク交じりの近況報告が話題

少女時代のユリが、歌手イ・ヒョリが運営するヨガ教室を訪れた。

3月26日、ユリは自身のインスタグラムのストーリーズに「アナンダ先生の温かいエネルギーとカリスマ的なエネルギーを感じたヒーリングヨガ」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

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公開された写真は、ユリが、ソウル・西大門（ソデムン）にあるイ・ヒョリのヨガスタジオ「ANANDA YOGA」を訪問した際に撮られたもの。スタジオ内で記念写真を撮りながら、ゆったりとした時間を過ごす姿が注目を集めた。

（写真提供＝OSEN）左からイ・ヒョリ、ユリ

また、ユリはイ・ヒョリとのユーモアあふれる会話を明かした。ユリによると、イ・ヒョリは会うなり「ユリ、なんでこんなに曲がっているんだ」と指摘。これに対しユリは「たぶん、5人目の子を妊娠中なので、体のケアに時間が…」と答え、笑いを誘った。

（写真＝ユリInstagram）

またユリは「やっぱり体は嘘をつけないみたい」と付け加え、自身のコンディションを気遣う様子も見せた。最後に「ヨガでコミュニケーションできるオンニ（お姉さん）との時間は、何よりも深い休息だ」と綴り、イ・ヒョリへの深い愛情を露わにした。

なお、ユリは現在、演劇『THE WASP』に出演中。同舞台は3月8日に開幕し、4月26日までセジョンSシアターで上演される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ユリ プロフィール

1989年12月5日生まれ、本名クォン・ユリ。韓国・京畿道出身。身長167cm。2001年にSMエンターテインメントの「第1回SM青少年選抜大会・ダンス部門」で本部賞を受賞して練習生となった。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、メインダンサーとして活躍。肌が綺麗で色黒なことから、ニックネームは「黒真珠」。インスタグラムを通じてたびたび料理の腕前を披露しており、美貌に尽きない多彩な魅力をファンに届けている。

◇イ・ヒョリ プロフィール

1979年5月10日生まれ。女性アイドルグループ「Fin.K.L.（ピンクル）」のメンバーだったが、2003年からのソロ活動で大ブレイク。“韓国のブリトニー・スピアーズ”と称された。その一方で、交際男性を公表したり、子供時代のイジメ体験を告白したりとエピソードも多数。韓国では「イ・ヒョリ“シンドローム”」なる造語が誕生するほど、絶大な人気を誇る。2013年に実力派ミュージシャンのイ・サンスンと結婚、済州島（チェジュド）に生活拠点を移した。バラエティ番組『ヒョリの民宿』で披露したオーガニックな暮らしぶりが話題を呼んだ。