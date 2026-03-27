阪急うめだ春の新作デパ地下スイーツ発表会、全国初の新ブランドが登場

阪急うめだ本店(大阪市北区)は26日、春の新作スイーツ発表会を開催した。既存店や期間限定で登場する新ブランドなど約20ブランドが登場した。すでに発売中のものから今後発売予定の商品までを一堂に揃えた。

〈食感にこだわった商品揃う〉

広報担当者は「万博が終わった寂しさを今回登場するデパ地下スイーツで癒してほしいという思いがある。この2年間はミルク感のあるフレーバーが人気で、それが今年も続いている。また、ねっちり、ザクッ、カリッといった食感にこだわったものも多くなっている。しかしながら今年は特に大きな傾向はなく、各社が『いいものを作ろう』開発してくれた新商品が並んでいる」とした。

今回の目玉としてパティスリー「ドゥシェドゥボワ」から新ブランド「ORIGAMI(オリガミ)」が4月8日から14日までの期間限定で登場する。同社で初めて「土産菓子」に挑戦したキャラメルフロランタン専門店で、包装紙がオリガミとして作って楽しめるようになっている。

土産菓子として「メルティフロランタン」(4個入1296円ほか)を展開するほか、香ばしいフロランタンが乗った生菓子の「クリームフロランタン」(1個756円、2個入1512円)なども販売する。

UHA味覚糖が展開する新感覚グミ専門店「cororo(コロロ)」と3周年を迎えるプレミアムな「おさつどきっ」からも新商品が登場する。「コロロ」では4月15日からつぶつぶ感が楽しめる「キウイ」フレーバーが初登場となる。

コロロでは「キウイ」フレーバーが今春初登場する

「おさつどきっ」からは定番品として「ミルクティー」フレーバーを追加するほか、3周年記念で数量限定の「抹茶味」(スティックタイプ)が登場する。

３周年を迎えるプレミアムな「おさつどきっ」はミルクティーと抹茶が登場

亀田製菓が展開する「ハッピーターンズ」と「タネビッツ」では、4月1日に「関西だし風かきのたね」「ハッピーターンズ スイートコーン」を発売する。どちらも9月頃までの期間限定となっている。

「タネビッツ」の新商品は「関西だし風かきのたね」

ハッピーターンズの新商品は「スイートコーン」

ハウス食品が手掛けるカレーパン専門店「カレーパンノヒ」では4月29日から「旧ヤム邸監修 スパイス香るチーズカレーパン」が登場する。大阪市内に本店を構える人気のスパイスカレー店「旧ヤム邸」とのコラボ第3弾で、カルダモンの香りにこだわった本格的なカレーが楽しめる。

昨春に新ブランドとして登場した「ザ･キャラメルクラウン」がよりバター感をアップさせリニューアルする。キャラメルのねっとりとした食感にさらにバター感をプラスさせることで「ねっちり」とした食感を目指した。

「ザ・キャラメルクラウン」がよりバター感をアップさせリニューアル

バターを製造する際に出るローファットミルクをスイーツにアアップサイクルさせるGOOD NEWSからは、人気スイーツ「バターのいとこ」に阪急うめだ限定の新フレーバー「ラムレーズン」味を投入する。

GOOD NEWSは阪急うめだ限定の「バターのいとこ ラムレーズン」が登場

「ふわっ、シャリッ、らむっ、とろっ」をキーワードに一口でこれらの風味と食感が楽しめる。このほか、阪急うめだ限定商品として食べ応えのある「バターのサンド リッチバターミルク･リッチバターいちご」も展開している。