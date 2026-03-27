元「モーニング娘。」でタレント・矢口真里（４３）が２７日までにＳＮＳを更新。ポニーテールショットが話題になっている。

自身のインスタグラムに「久しぶりにしっかりめのポニーテールして頑張った日」と書き出すと、自撮りショットをアップ。矢口は高めのポニーテール姿を披露した。

続けて「今日はいっぱい笑ってすんごい楽しくて幸せな収録でした ただ身体バッキバキでたぶん明日動けないかもｗｗｗ また告知しますね！！」と記し、最後は「お風呂浸かってちょっとはやわらいだかな でも年齢には逆らえないので、明後日まで覚悟してますｗ おやすみなさい」（原文ママ）とつづった。

この投稿に「可愛い １回のウマきゅんは、是非、ポニーテールで、出演して欲しい。次回のウマきゅんも、志賀高原から観戦予定です」「真里チャン ポニーテール大賞あげる 似合いすぎる」「やぐっちゃんほんとにかわいすぎる、どんなやぐっちゃんも可愛いけど、ポニテ姿がどタイプです ゆっくり休んでください」などのコメントが寄せられている。

矢口は１９９８年５月「モーニング娘。」に第２期メンバーとして加入し、０５年に脱退。私生活では２０１８年３月に元モデルの男性と４年間の交際を経て再婚。１９年８月に長男、２１年１０月に次男出産を発表した。