ポニーテール姿を披露した矢口真里のインスタグラム（＠ｍａｒｉｙａｇｕｃｈｉ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ）より

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　元「モーニング娘。」でタレント・矢口真里（４３）が２７日までにＳＮＳを更新。ポニーテールショットが話題になっている。

　自身のインスタグラムに「久しぶりにしっかりめのポニーテールして頑張った日」と書き出すと、自撮りショットをアップ。矢口は高めのポニーテール姿を披露した。

　続けて「今日はいっぱい笑ってすんごい楽しくて幸せな収録でした　ただ身体バッキバキでたぶん明日動けないかもｗｗｗ　また告知しますね！！」と記し、最後は「お風呂浸かってちょっとはやわらいだかな　でも年齢には逆らえないので、明後日まで覚悟してますｗ　おやすみなさい」（原文ママ）とつづった。

　この投稿に「可愛い　１回のウマきゅんは、是非、ポニーテールで、出演して欲しい。次回のウマきゅんも、志賀高原から観戦予定です」「真里チャン　ポニーテール大賞あげる　似合いすぎる」「やぐっちゃんほんとにかわいすぎる、どんなやぐっちゃんも可愛いけど、ポニテ姿がどタイプです　ゆっくり休んでください」などのコメントが寄せられている。

　矢口は１９９８年５月「モーニング娘。」に第２期メンバーとして加入し、０５年に脱退。私生活では２０１８年３月に元モデルの男性と４年間の交際を経て再婚。１９年８月に長男、２１年１０月に次男出産を発表した。