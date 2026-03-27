◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―阪神（２７日・東京ドーム）

巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が、歴史に名を刻んだ。初球は１４５キロの直球。球界屈指の好打者・近本を平凡な中飛に打ち取った。２死後、森下に左前安打を許したが、佐藤を左飛に抑えて初回無失点と好発進した。

阪神との開幕戦に「９番・投手」で出場。１回表、大歓声を浴びながら球団６４年ぶりとなる新人開幕投手としてマウンドに立った。

新人が開幕投手を務めるのは、１９６２年の城之内邦雄以来。勝てば球団史上初の快挙となる。２月１１日の紅白戦で１回完全の実戦デビューを飾ってから１４イニング連続無失点を記録するなど結果を残し続けた。エース・山崎の故障離脱もあり、３月中旬に異例のルーキー開幕投手に指名された。

前日２６日には、阿部監督から「ルーキーだし、特別なものは求めていません。思い切って腕を振って。彼なりにいい準備をしてきたと思うので、思い切って腕を振ることだけ考えて投げてほしい」と背中を押された左腕。プロ初登板の大舞台に向け「勝利に貢献できるピッチングができたら。開幕戦ですし、自分にとっても初登板。思い切って投げたいなと思います」と意気込みを示していた。