学歴詐称疑惑を巡り複数の刑事告発を受けていた静岡･伊東市の田久保前市長について、警察は卒業証書を偽造した疑いなどでも書類送検したことがわかりました。



2025年7月…。



（伊東市議会 青木 敬博 副議長）

「ぱっと開いてすぐ閉じてしまいました」



田久保前市長が市議会の議長と副議長にチラ見せしたとされる“卒業証書”。当時、田久保前市長は…。



（伊東市 田久保 真紀 前市長･2025年7月当時）

Q.ご自身が提示してるんだとしたらきちっと今説明できる話ですが？

「私としてはこれで自分の経歴が分かっていただけるかなという意味でお見せした」

Q.卒業したかのように見せたということなんですか？

「私の中では全くそういった認識はございません」





この学歴詐称疑惑を巡り、複数の刑事告発を受ける中。卒業ではなく除籍だったものの経歴詐称はしていないと自身の潔白を訴え、卒業証書については刑事告発を理由に明言を避けてきました。2月には…。（記者）「午前7時半です。田久保氏の姿が見えました。これから田久保氏の自宅で警察の家宅捜索が行われます」警察は田久保前市長への任意の事情聴取や自宅の家宅捜索をするなど捜査を進めていました。田久保前市長は、任意の事情聴取の中で全ての容疑を否認し、卒業証書とされる文書については提出を拒否。そんな中、新たな動きが…。関係者によりますと、警察は、刑事告発されていた“卒業証書”とされる文書を偽造して“チラ見せ”した有印私文書偽造･同行使の疑いで、27日までに田久保前市長を書類送検したのです。関係者によりますと、田久保前市長は当時卒業に必要な132単位のうち、取得していたのは約半分の68単位だったことも分かっています。2月には百条委員会での出頭拒否や虚偽の証言をしたとして地方自治法違反の疑いでも書類送検されていて、今後、検察が起訴するのかどうか判断に注目が集まります。