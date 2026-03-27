Mrs. GREEN APPLE、映画2作品の映像商品7・8発売 ぬいぐるみポーチほか…特典グッズも発表＆きょうから予約開始
Mrs. GREEN APPLEのライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』と、ドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』、2作品の映像商品が7月8日、同時リリースされる。
【画像】ドキュメンタリーで描かれた、ミセス3人の“重要シーン”
それぞれのタイトルが通常盤としてBlu-rayとDVD（2枚組）でリリースされる。また、初回限定盤として、MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”が、Blu-ray（2枚組）とDVD（4枚組）でリリースされる。
それは、『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』と『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』の2タイトルの同梱版としてLPサイズの豪華大型ボックスに収められ、LPサイズ スクエアフォトブック（40P）のほか、ぬいぐるみポーチ (ショルダー付) Inspired by “FJORD”、アクリルスタンド (3種セット) feat. “FJORD”、デコレーションシール Inspired by “FJORD”、ステージマップ レジャーシート Inspired by “FJORD”、ジェラートカップ ＆ スプーン Inspired by “THE ORIGIN”といったグッズが付属する超豪華仕様となる。
この発表と同時に各CDショップ、ECサイトで予約受付が開始。COMPLETE FILM BOXの確実な入手は、4月12日までの予約を推奨している。なお、チェーン別オリジナル特典も発表された。
UNIVERSAL MUSIC STOREとMrs. GREEN APPLE OFFICIAL STOREではタペストリー、タワーレコードでクリアポーチ、HMVでエコバッグ、TSUTAYAでA4クリアファイル、AmazonでICカードステッカー、楽天ブックスでスマホショルダー、セブンネットショッピングでサコッシュ、さらにその他一般店ではポストカードが付与される。
『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』には、デビュー10周年を迎えた2025年7月26日（土）・27日（日）に神奈川・山下ふ頭特設会場で開催、2日間で約10万人の観客を会場に動員し、2日目はWOWOWでの「生中継」のほか、計15の配信プラットフォームでの「生配信」、全国325館での「映画館ライブビューイング」、“みるハコ”での「カラオケビューイング」も実施し、会場、そして配信とライブビューイングも含め2日間でトータル約35万人以上を熱狂させた伝説的なライブを完全収録。さらに、その日に至る約240日間に密着した約60分のドキュメンタリー映像も収録する。
『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』はミセス初のドキュメンタリー映画で、その主題歌「Variety」を書き下ろし、「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」で初めて観客に届けるまでの300日間に密着、日本の音楽シーンを牽引する彼らがこれまで見せることのなかった素顔や裏側を存分に知ることができるもの。映画本編内には収めることができなかった、本邦初公開、計45分の完全未公開映像も収録する。
【画像】ドキュメンタリーで描かれた、ミセス3人の“重要シーン”
それぞれのタイトルが通常盤としてBlu-rayとDVD（2枚組）でリリースされる。また、初回限定盤として、MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”が、Blu-ray（2枚組）とDVD（4枚組）でリリースされる。
この発表と同時に各CDショップ、ECサイトで予約受付が開始。COMPLETE FILM BOXの確実な入手は、4月12日までの予約を推奨している。なお、チェーン別オリジナル特典も発表された。
UNIVERSAL MUSIC STOREとMrs. GREEN APPLE OFFICIAL STOREではタペストリー、タワーレコードでクリアポーチ、HMVでエコバッグ、TSUTAYAでA4クリアファイル、AmazonでICカードステッカー、楽天ブックスでスマホショルダー、セブンネットショッピングでサコッシュ、さらにその他一般店ではポストカードが付与される。
『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』には、デビュー10周年を迎えた2025年7月26日（土）・27日（日）に神奈川・山下ふ頭特設会場で開催、2日間で約10万人の観客を会場に動員し、2日目はWOWOWでの「生中継」のほか、計15の配信プラットフォームでの「生配信」、全国325館での「映画館ライブビューイング」、“みるハコ”での「カラオケビューイング」も実施し、会場、そして配信とライブビューイングも含め2日間でトータル約35万人以上を熱狂させた伝説的なライブを完全収録。さらに、その日に至る約240日間に密着した約60分のドキュメンタリー映像も収録する。
『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』はミセス初のドキュメンタリー映画で、その主題歌「Variety」を書き下ろし、「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」で初めて観客に届けるまでの300日間に密着、日本の音楽シーンを牽引する彼らがこれまで見せることのなかった素顔や裏側を存分に知ることができるもの。映画本編内には収めることができなかった、本邦初公開、計45分の完全未公開映像も収録する。