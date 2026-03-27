AMPHIコラボ新作♡Ungrid＆MERCURYDUOで叶うおしゃれインナー

インナーもファッションの一部として楽しみたい♡そんな女性の願いを叶える、AMPHIの新コラボが登場。UngridとMERCURYDUOという人気ブランドとタッグを組み、着心地とデザイン性を両立したアイテムが揃います。これ1枚でスタイルが決まる、今季注目のラインナップをチェックしてみて♪

トレンドを取り入れたコラボアイテム

今回のコラボは「インナーをもっと自由に楽しむ」をテーマに展開。Ungridらしいカジュアルでヘルシーな雰囲気と、MERCURYDUOの上品でフェミニンな世界観が融合し、幅広いスタイルに対応します。

どのアイテムもカップ付きで、インナー選びに迷うことなく着られるのが嬉しいポイント。

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Ungridコラボでヘルシーに

「マルチカラーカップ付きキャミ」は3,990円（税込）、カラーはネイビー（KO）とオレンジ（OR）、サイズはM。U字ラインがデコルテを美しく見せ、華奢なストラップがアクセントに。

「カップ付きトップス」は4,990円（税込）、カラーはクリーム（CR）とサックス（SX）、サイズはM。バックオープンデザインでも安心して着られる1枚で、ショート丈が今っぽい印象を演出します。

MERCURYDUOで上品フェミニン

「レースカップ付きキャミ」は3,990円（税込）、カラーはブラック（BL）・グレイッシュブルー（GB）・アイボリー（IV）、サイズはM。

繊細なレースとティアードデザインで大人可愛い仕上がりに。

「カップ付きサイドカットアウトマーメイドワンピース」は15,000円（税込）、カラーはブラック（BL）・アイボリー（IV）・サックス（SX）、サイズはS・M。

フィット＆フレアのシルエットとカットアウトデザインで、美しいラインを引き立てます。

限定特典＆キャンペーンも注目

コラボアイテムを含む7,700円（税込）以上の購入で、オリジナルコラボミラーをプレゼント。さらにInstagramではフォロー＆いいねでコラボアイテムが当たるキャンペーンも開催されています。

※なくなり次第終了

※一部店舗では実施対象外

自分らしいスタイルを楽しんで♡

インナーの枠を超えたファッションアイテムとして楽しめる今回のコラボ。着るだけで気分が上がるデザインと、快適な着け心地を兼ね備えた一着は、毎日のコーデをより自由にしてくれます♡

自分らしいスタイルを大切にしたい方は、ぜひこの機会にチェックしてみてください♪