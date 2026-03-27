◇第98回選抜高等学校野球大会 準々決勝 大阪桐蔭4-3英明(27日、甲子園球場)

大阪桐蔭(大阪)が英明(香川)との接戦を制して4強入りを決めました。

初回、2点の先制点を奪われますが、すぐに相手のミスも絡み1点を反撃。それでも3回は4番指名打者の谷渕瑛仁選手(3年)のタイムリー二塁打が飛び出し、同点へ。さらに6回は谷渕選手がライトスタンドへ勝ち越しの一発を放ちました。

大阪桐蔭は6回から初戦で14奪三振で完封勝利を飾った川本晴大投手が登板。しかし7回は先頭打者を出すと、バント処理でミスがありピンチが拡大。3番の松原蒼真選手(3年)にタイムリーを許し、追いつかれます。さらに続く打者には川本投手がバント処理でミスをし、ノーアウト満塁へ。それでもファーストライナーで飛び出した1塁ランナーもアウトとすると、2アウトから三振で窮地を切り抜けます。

8回は川本投手が2つの四球を出すも、捕手の藤田大翔選手が2度盗塁を刺して得点を与えず。直後の攻撃では、谷渕選手の3安打目となる二塁打でノーアウト2、3塁とすると、好守備をみせた藤田選手が犠牲フライで再び勝ち越しに成功。9回は川本投手がピンチ背負うも得点は許さず、4強入りを決めました。

この日は準々決勝の4試合が行われ、ベスト4が決定。準決勝は1日空いて29日に予定しています。大阪桐蔭は山梨学院(山梨)を2-1で下した専大松戸(千葉)と対戦します。

▽3月27日

＜準々決勝＞

中京大中京(愛知) 2−1 八戸学院光星(青森)

智弁学園(奈良) 12−8 花咲徳栄(埼玉)

専大松戸(千葉) 2−1 山梨学院(山梨)

大阪桐蔭(大阪) 4−3 英明(香川)

▽3月29日＜準決勝＞ 中京大中京 vs 智弁学園専大松戸 vs 大阪桐蔭