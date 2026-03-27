政府は２７日に公表した３月の月例経済報告で、国内景気の総括判断を「緩やかに回復しているが、中東情勢の影響を注視する必要がある」とした。

中東情勢悪化による実体経済への悪影響はまだみられないとして判断を維持したが、物価押し上げや個人消費の鈍化につながる可能性に警戒感を示した。

個別項目では、コメなどの食料価格の値上がりが一服しているとして、消費者物価の判断を「上昇テンポが緩やかになっている」から「緩やかに上昇している」に表現を変更した。個人消費などの主要項目は判断を据え置いた。

同日示された内閣府の試算では、原油価格が国際市況で１０％上がった場合、日本の消費者物価は０・３ポイント押し上げられると見込んだ。最初にガソリン価格が上昇し、半年ほどで電気料金の値上げに波及すると予測し、１年程度かけて食料などの物価全般に影響が及ぶとの見通しを示した。内閣府は原油が確保できる前提で算出した。

家計に対するエネルギー価格上昇の影響は、地方のほうが負担が大きくなるとみている。地方はマイカー利用者が多く、ガソリン代の負担が大きいためだという。