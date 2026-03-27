お笑い芸人のヒロシさんが自身のインスタグラムで、愛車のバイク、ハーレー・ダビッドソンにペイントを施したことを報告しました。



【写真を見る】【 ヒロシ 】愛車ハーレー「完全に俺色」昨年の投稿にアンサー 「春が楽しみじゃ」 フォロワー共感「爽やかにかっこいい」





ヒロシさんは「完全に俺色に染めてやったぜ！！」とテキスト。昨年6月初旬に、ハーレーに跨がって「俺色に染めていく」とテキストしていた投稿へのアンサーとも言える、42週間越しの念願に達したと思われます。









ヒロシさんのハーレーは、タンクと前後のマッドガードに「エッジはターコイズ・中はアイボリー」という鮮やかな配色でペイントされています。そしてフロントフォークにはレザーのツールバッグが取り付けられていて、ポップさと精悍さを両立させているオリジナルな仕上がりです。

ヒロシさんは「塗装は千葉のスプレーマンさん」と紹介し「春が楽しみじゃ！」と、暖かい季節のツーリングに思いを馳せている様子。フォロワーからは「爽やかにかっこいいです」「春にぴったり」「走行動画見てみたい」「R66バイクだらけのお店に一緒に並べたい」「スポスタいいですよねー」など、共感の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】