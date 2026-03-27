トヨタ「RAV4サイズ」のタフ顔SUV

ホンダは2026年2月26日、ミドルサイズSUV「ZR-V」の一部改良モデルを発表し、先行予約の受付を開始しました。ZR-Vは、2022年に北米市場でデビューしたミドルサイズSUVで、日本では2023年4月に発売されました。

SUVに求められる実用性に加え、流麗で上質感のあるデザインと、爽快で質感の高い走りを両立したモデルとして展開されています。「ヴェゼル」より大きく、「CR-V」よりコンパクトなポジションに位置します。

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ボディサイズは全長4570mm×全幅1840mm×全高1620mmとトヨタ「RAV4」ほどのサイズ感。ホイールベースは2655mmです（すべて一部改良前の数値、今回の改良モデルの数値は未発表ですが同一と推測されます）。

また、ZR-Vは“上質さ”と“走り”を重視したSUVとして位置付けられており、シビック系の技術をベースに開発されたほか、新開発だった2.0リッター直噴エンジン＋2モーター式ハイブリッド「e：HEV」をSUVとして初採用した点も特徴です。

今回の一部改良では、コネクテッド機能の充実など使い勝手の向上が図られました。

「e：HEV Z」と「e：HEV Z BLACK STYLE（ブラックスタイル）」に、Google搭載 Honda CONNECTディスプレーを採用。さらにブラックスタイルにはこれまでのバーチカル（垂直）グリルに代わってハニカムグリルが採用されます。

パワートレインは、今回の改良により全タイプがハイブリッドの「e：HEV」に統一されました。

このe：HEVの2.0リッター直噴エンジンは最高出力141PS、最大トルク182Nm、走行用モーターは最高出力184PS、最大トルク315Nmを発揮します。

こうした改良に加えて、新たに設定されたのが「e：HEV Z CROSS TOURING」です。

同グレードは、上級仕様「e：HEV Z」をベースに、アウトドア志向のスタイルと機能性を強化したモデルです。

エクステリアでは、ハニカムグリルに加え、専用フロントバンパーやフロントロアーガーニッシュ、サイドアンダースポイラーなどを採用。

インテリアでは、オレンジステッチを施した明るいグレージュを内装色に採用しています。

発売は今年3月下旬予定と発表されていますが、価格は未発表となっています。