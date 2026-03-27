ニューストップ > 国内ニュース > 【速報】センバツ 四国代表の英明（香川）は準決勝進出ならず 大阪… 【速報】センバツ 四国代表の英明（香川）は準決勝進出ならず 大阪桐蔭に1点差で敗れ涙飲む 【速報】センバツ 四国代表の英明（香川）は準決勝進出ならず 大阪桐蔭に1点差で敗れ涙飲む 2026年3月27日 18時8分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 選抜高校野球は大会9日目。四国地区代表・香川県の英明は準々決勝で、甲子園春夏合わせて９度の優勝を誇る大阪桐蔭と対戦、3対4で敗れ、4強入りはなりませんでした。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「ビニールに包まれた遺体、チャックを開けると目をつぶり眠る娘が」事故で娘を失った小学校の元校長が訴える“命の尊さ”「父親である私のほうが代わりに死ねばよかった」【第2話】 「事件当日、息子は大好きなX JAPANの曲で目を覚まし、朝ごはんも食べずに家を出ていった」文化祭の日、息子（16）は見知らぬ少年に暴行を受け殺害された【大阪・少年暴行死事件①】 「実久の火葬ボタンを妻と押したことは忘れない」危険ドラッグを吸引した男（29）に最愛の娘（11）の命を奪われる 息を引き取る娘に両親は「いつかそっちの世界に行った時、また遊ぼうな」【女子児童 危険運転致死事件③】