タイトリスト『GTS』のツアー供給初戦は、契約外をふくむ24人が1Wをスイッチ！
今週からツアーシーディングが始まった、タイトリストの次世代ドライバー『GTS』シリーズ。「マスターズ」を前に何人がエース1Wを替えられるのかに注目したが、「GTS2に18人、GTS3に6人がスイッチしました」と、同社ツアー広報。
【画像】コレが、PGAツアーで人気の『GTS2』のデザイン詳細
7年連続でPGAツアーのドライバー使用率1位をキープしているタイトリスト。多くの選手を抱える中で新作への移行もスムーズに進み、今大会の「ドライバー使用率」は2位メーカーの27％より11％多い38％に達していた。 また、他の7カテゴリ（ドライバー38％、UTメタル69％、UTアイアン68％、アイアン33％、ウェッジ51％、パター27％、ボール73％）でも使用率1位になったタイトリスト。下記の『GTS』投入者たちが今週どんなパフォーマンスを見せるのか、そのティショットに注目だ。 【GTS2使用選手】ラファエル・カンポス（8.0）A・J・エワート（8.0）デービッド・フォード（10.0）ダグ・ギーム（10.0）リコ・ホイ（8.0）チャーリー・ホフマン（9.0）トム・ホジー（9.0）ジェフリー・カン（10.0）ジョニー・キーファー（10.0）キム・ソンヒョン（9.0）パットン・キザイア（9.0）ケビン・ロイ（8.0）ゴードン・サージェント（9.0）ジョン・ヴァンダーラーン（10.0）クリストファー・ペントゥーラ（9.0）マット・ウォレス（9.0）スダルシャン・イェッラマラジュ（9.0） 【GTS3使用選手】リッキー・カスティリオ（9.0）ジョー・ハイスミス（8.0）ボウ・ホスラー（11.0）マック・マイスナー（9.0）デービス・トンプソン（9.0）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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