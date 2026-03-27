石川県知事に就任した山野之義氏が27日、県庁に初登庁しました。山野氏は、能登復興に向けて奥能登知事室を設置し県政運営に臨む考えを示しました。



午前9時半ごろ。



「おはようございます」



Q. 山野さん いよいよですね

「はい」



この日から任期が始まった石川県の山野之義新知事。



職員に迎えられ、初めて知事として石川県庁に登庁しました。

石川県・山野 之義 知事：

「これからの石川県政を皆さんと共に前に進めていきたい。そのためにどうぞ力を貸してください。特に若い方が挑戦をできる、そんな県を作っていきたい」





早速、知事の椅子に座った感想を記者団に問われると…石川県・山野 之義 知事：「先輩方が石川県の歴史を作ってこられた、その重責をしっかり受け止めて、これから後輩たちのためにいい仕事をしていきたいと思います」そして、幹部職員約150人を前に初めての訓示を行いました。

石川県・山野 之義 知事：

「幹部の皆さんこそ現場に出てほしい。いろいろな空気を吸うことによって感じることもたくさんあるかと思いますし、若い方たちが提案することに対して、共感をもって受け止めることも多くある」



この後、記者会見に臨んだ山野知事。



能登の復旧復興に向け、可決済みの予算は速やかに執行する考えを示しました。



そして、公約に掲げた奥能登と南加賀への移動知事室について先行事例を調べ、速やかに予算付けしていきたいとしました。



石川県・山野 之義 知事：

「日帰りではなくて2泊、 3泊をして、そこの首長や議会 職員 経済界 市民 町民と意見交換をして、そこで大きな方向性を決めていく。身近な県政というふうに感じてもらえるんだというふうに思っていますし、南加賀も同様な考えでいますけれども、特に能登に対しては能登復興に対するメッセージになると思っています」

また、馳前知事が進めてきた西部緑地公園の再整備については計画通り進めていくとした一方、奥能登に新病院を設立する構想については慎重な姿勢を示しました。



石川県・山野 之義 知事：

「人口減少は避けることはできませんので、残念ながらなかなかこれは難しいということを考えると、機能の縮小というものはやむを得ない部分もあるんだというふうに思っています。医療DXであったりドクターヘリであったり、そういうものを活用しながらしていくことも、そんな視点の議論も大切ではないか」



今月30日には、石川県議会の臨時会に臨み、副知事と教育長の人事案を提出します。

