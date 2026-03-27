米国とイスラエルの対イラン軍事作戦開始から28日で1カ月。朝令暮改を繰り返し、根拠不明な発言を連発するトランプ大統領の不気味さが際立っている。イランが否定する交戦終結交渉をめぐり、26日も「彼らは合意を強く望んでいる」と主張。焦りの色がアリアリだ。不可解な言動は、低迷する支持率の悪材料となる国内ガソリン価格の高騰と連動している。

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トランプ大統領は26日も冗舌だった。共和党のイベントで「我々は圧倒的に勝っている。中東でイランに対して行っているのは誰も目にしたことがないようなことだ」と自画自賛。「彼らは交渉に応じており、合意を強く望んでいるが、自国民に殺されるのではないかとの考えから、言い出すのを恐れている。我々に殺害されることへの恐怖感もある」と持論を展開した。

一方、イランのアラグチ外相は国営テレビで米国が複数の仲介者を通じてメッセージを送ってきていると説明し、「現在のところ、米国側との交渉や対話は行われていないと断言する」と言い切った。ホワイトハウスのレビット報道官が「トランプ大統領が嘘をつくことはない」とフォローしなければならないほど、トランプ大統領は怪しさを増している。

それもそのはずで、車社会の米国で不可欠なガソリンの価格が一本調子で急上昇。「米国市民の堪忍袋の緒が切れる『4ドルの壁』の突破が目前。その水準が長期間に及べば暴動が起きても不思議ではない」（市場関係者）からだ。AAA（全米自動車協会）によると、26日のレギュラーガソリン全米平均価格は1ガロン（約3.8リットル）=3.98ドル。イラン攻撃前から3割超も上昇し、このところ3.9ドル台に張り付いている。4ドルの大台に乗るのは時間の問題だ。トランプ大統領がトンデモ発言をぶちかますのは、決まってガソリン価格が節目に差し掛かった時と言っていい。

攻撃延長期限は4月7日まで先送りされたが…

そもそも、悪名高いトランプ氏が大統領に返り咲いた要因のひとつがロシアによるウクライナ侵攻が招いたインフレだった。ガソリン平均価格は2022年6月に過去最高値の1ガロン=5ドル超えを記録し、バイデン前大統領の敗北につながったが、利上げ効果などもあり緩やかに下落。トランプ大統領は棚ボタにもかかわらず、先月下旬の一般教書演説で「ガソリン価格は多くの州で2.3ドル未満」と盛り気味に自慢していた。

ところが、その4日後にイランを攻撃し、ガソリン平均価格は瞬く間に3ドルを突破。国際指標の米WTI原油先物が1バレル=119ドルに急騰すると、ガソリン平均価格も3.5ドルの壁を突き破り、3ドル未満で購入できる州は消滅した。トランプ大統領が対イラン作戦は「間もなく終わる」と言った先から「さらに前進する」とも言って、米メディアから矛盾をこてんぱんに批判された時期だ。戦略備蓄石油の放出も慌てて発表した。

トランプ大統領が楽観論を口にしようが、石油供給量を増やそうが、焼け石に水。ガソリン平均価格が4ドルに迫る中、原油輸送の要衝ホルムズ海峡を事実上封鎖するイランに48時間以内の開放を要求し、さもなければ発電所を攻撃すると脅迫したことで拍車がかかった。それで一転して交戦終結交渉に舵を切ったわけだ。攻撃延長期限は4月7日まで先送りされたが、どうなるか。地上戦となればイランは海峡に機雷を敷設し、中東の石油関連施設の破壊に動くだろうから原油高騰は青天井だ。ガソリン価格の一服と「TACO」（Trump Always Chickens Out=トランプはいつもビビってやめる）の本領発揮を祈るばかりである。

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