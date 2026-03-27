◆女子プロゴルフツアー アクサレディス宮崎 第１日（２７日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、１９歳ルーキーの鳥居さくら（Ｓｋｙ）が６バーディー、３ボギーで３アンダーの６９をマークし、首位と４打差の１１位で発進した。

１つ伸ばして迎えた後半に「自分でもビックリした」という４連続バーディーで猛チャージした。１０番は８メートルをねじ込み、２番パー３は２・５メートル、３番は３メートル、４番は２・５メートルに寄せて伸ばした。後半は６番、９番でボギーと後退したが「なんとかアンダーで回れて良かった」と振り返った。

今大会は、男子ツアー２０勝の石川遼（カシオ）のキャディーを務める佐藤賢和氏と初タッグ。「バーディーが４つ来た時に『怖くなってきました』と伝えると、『言霊になるよ』と言われた。ベテランの方なので、考え方など得るものがある」と学びも多い。

昨年１１月、２度目の挑戦となったプロテストで合格した。愛称「とりさく」も徐々にファンに浸透しており「うれしい限りです。もっと増やせるといいな」とニッコリ。プロ２戦目に臨み「プロでこんなミスするのかと思われたくない。余計なミスをしないように心がけるようになった」とプロとしての自覚を胸に刻む。

今大会は２３年の山内日菜子（ライク）、２４年の臼井麗香（プラスアルファ・コンサルティング）、昨年の工藤遥加（加賀電子）と３年連続で主催者推薦から優勝者が出ている。主催者推薦でプロ２戦目に出場している鳥居は「まずは予選通過できるように頑張ります」と週末に挑む。

◆鳥居 さくら（とりい・さくら）２００７年１月２３日、兵庫・神戸市出身。１９歳。５歳でゴルフを始める。２１年に関西中学選手権で優勝。滝川二高時代の２４年に日本女子アマを制覇。２度目の挑戦となった２５年のプロテストで合格。ＱＴランク１６６位。日本ウェルネススポーツ大在学中。師匠は男子ツアー３勝の星野英正。１６３センチ。家族は両親。