日本陸連は２７日、９月のアジア大会（名古屋）マラソン日本代表内定選手記者会見を都内で開催。

男子は２５年東京世界陸上代表の吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）と２３年ブダペスト世界陸上代表の山下一貴（三菱重工）、女子は２５年東京世界陸上代表の佐藤早也伽（積水化学）と１月の大阪国際女子マラソンで初マラソン日本最高記録（２時間１９分５７秒）をマークした矢田みくに（エディオン）が選ばれ、抱負を語った。

大阪国際女子マラソンで驚異の走りを見せた矢田は「けがなくスタートラインに立ち、自分の力を最大限に発揮できる場にしたいと思います」と笑顔で意気込んだ。アジア大会代表の打診が来るまでは海外レースで経験を積む考えもあったが「私は日本代表にこだわってやってきた。自国開催もなかなか無い経験ですし、少しでも日本の皆様に、自分の走りで何か感じてもらえるチャンスがあるのではないかなと思った」と出場を決断した。

昨年の東京世界陸上には１万メートルで出場。今回マラソンでも好結果を残したが、トラックレースもまだまだ磨いていくと言い「やはり海外選手に勝つにはスピードを磨かないといけない。トラックもマラソンも“二刀流”で行きたい」と相乗効果でさらなる記録を目指すつもり。

９月のアジア大会までは「６月くらいまではトラックでスピードを磨き、そこから持久力を強化したい」と持ち前の速さを存分に生かす練習を積んでいく。

同日はマラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）シリーズ２０２５―２６の表彰式も開催され、男子は吉田、女子は佐藤がチャンピオンとなった。