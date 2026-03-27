「今日のことは内緒」ふたりきりの食事で脈アリ確信…このネタは確実に燃やせる【夫を狙う相談女 第3話】
■これまでのあらすじ
乙葉は、相談と言いながら課長の斗真に近づく。優しい斗真は深山のフォローをすることになり、結果的に業務量が増加。そんな斗真を気づかった深山は、ふたりで食事に行くことに成功。斗真との距離を縮めていくのだが…。
乙葉は、相談と言いながら課長の斗真に近づく。優しい斗真は深山のフォローをすることになり、結果的に業務量が増加。そんな斗真を気づかった深山は、ふたりで食事に行くことに成功。斗真との距離を縮めていくのだが…。
【深山乙葉 Side Story】
課長とふたりきりで食事に出かけ、「私だけの宝物にしたい」と言ったら、課長は照れていました。これはきっとうまくいく！
その次にすることは…課長と部下たちの間に亀裂を入れること。課長が私だけを特別対応してくれることが表面化すれば、きっとウワサ好きの先輩たちが勝手に燃やしてくれます。
私は時期が来るのを待てばいい…。
うまく行きすぎて笑いが止まりませんでした。
※この漫画は実話を元に編集しています
脚本:みゆき、イラスト:のばら
(ウーマンエキサイト編集部)