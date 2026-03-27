宇宙産業向けのサービスを手がけるSpace BD株式会社は2026年3月26日、ISS（国際宇宙ステーション）の「きぼう」日本実験棟に設置されている超小型衛星放出機構「J-SSOD（JEM Small Satellite Orbital Deployer）」を使い、2025年度に同社が支援した超小型衛星6機すべてのISS「きぼう」からの放出が完了したと発表しました。放出は2025年9月から2026年2月にかけて3回に分けて行われています。

JAXAは「きぼう」のエアロックとロボットアームを使って超小型衛星を軌道上に送り出すJ-SSODの運用を2012年から続けており、放出事業の一部は、Space BDなどJAXAが選定した民間事業者を通じて実施されています。Space BDは、放出機会の確保から安全審査・適合性審査の通過支援まで一貫して担っており、2025年度はJAXAのJ-SSOD#32、#33、#35の3回の放出機会を通じて支援を完了しました。

【▲ ISS「きぼう」日本実験棟の船外に設置されたJ-SSODと「きぼう」のロボットアーム。超小型衛星はここから軌道上に放出される。※Space BD株式会社のホームページより引用（Credit: JAXA/NASA）】

岐阜の高校生が開発した衛星「らいちょう」

今回の6機のなかでも注目されるのが、2025年9月に放出された「GHS-01（らいちょう）」です。岐阜工業高校をはじめとする岐阜県内の工業高校4校と岐阜大学が連携した「ぎふハイスクールサットプロジェクト」から生まれた衛星で、高校生が設計・製作の中心を担いました。

宇宙から地球を撮影するカメラミッションに加え、衛星に保存したメッセージをアナログFM音声信号で地上に届ける「デジトーカミッション」も搭載しています。受信した電波を通じて国内外の高校と交流することも目指しており、衛星開発そのものが教育プログラムとして機能しているのが特徴です。

近年のJ-SSODでは高校発の衛星が増えており、2024年にはクラーク記念国際高等学校の衛星も放出されています。

星のデータから音楽を作る「ハモるん」

同じく9月に放出されたリーマンサットスペーシズの「RSP-03（ハモるん）」は、宇宙と芸術をつなぐユニークな衛星です。リーマンサットスペーシズは「趣味としての宇宙開発」を掲げる民間団体で、社会人メンバーが仕事の傍ら開発に取り組んでいます。

ハモるんのメインミッションは、観測した星のデータを音の高さやリズムといった音楽の要素に変換し、複数の音が重なる楽曲「星のシンフォニー」を宇宙で作曲して地上に届けるというもの。もう1つの「宇宙ポスト」ミッションでは、地上から募った願い事を衛星に載せて宇宙に届け、大気圏再突入時に流れ星にするという試みです。

同団体が「きぼう」から衛星を放出するのは2018年のRSP-00、2021年のRSP-01に続き3機目となります。

オーロラ観測から衛星間通信の実証まで

2025年10月10日のJ-SSOD#33では、九州工業大学と九州大学の学生が共同開発した「YOTSUBA-KULOVER」が放出されました。地磁気の微小な変動を捉えて磁気嵐やオーロラの発生時における3次元電流系の構造を推定するほか、小型カメラでオーロラを直接撮影することも目指す科学観測衛星です。

2026年2月3日のJ-SSOD#35では、イタリアのローマ・サピエンツァ大学などが開発した「CoRAL」と、北海道科学大学や長野県駒ケ根工業高校などが携わった「HMU-SAT2（てるてる）」が放出されました。CoRALは衛星間通信リンクやIoT技術の実証を行う衛星で、ESA（ヨーロッパ宇宙機関）やThales Alenia Space（タレス・アレニア・スペース）も参加する国際的なプロジェクトです。一方のHMU-SAT2は、高校生が主体となって開発した1Uサイズの超小型衛星（CubeSat）で、LED光による簡易光通信技術の検証に挑みます。

このほかにも、科学観測や技術実証を目的とした衛星が放出されています。静岡大学の「STARS-Me2」はテープ状のテザーを伸ばして大気抵抗を増やし、燃料を使わずに衛星を軌道降下させるスペースデブリ対策技術の実証衛星で、同大学のSTARSシリーズとしては複数の実績を持ちます。

累計105機、広がる民間支援の実績

JAXAの公式記録によると、2012年の初回放出から数えて「きぼう」からの超小型衛星放出数は累計105機に達しました。

Space BDは2018年にJAXAからJ-SSOD事業の一部移管を受けて以来、国内外の大学や研究機関、民間団体など多様な開発者による衛星放出を支援してきました。同社はISS「きぼう」からの放出支援に加え、SpaceX（スペースX）のFalcon 9（ファルコン9）ロケットを使ったライドシェア打ち上げ支援も手がけており、2025年には計10機の超小型衛星の打ち上げ・軌道投入を支援しました。

文・編集／sorae編集部

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